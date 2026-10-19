باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیر وندیه، دریاسالار فرانسوی و فرمانده عالی تحول ناتو، در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی کانادایی CBC اظهار داشت که ارتش روسیه در مقایسه با آغاز عملیات نظامی ویژه در سال ۲۰۲۲، نوآورتر و توانمندتر در سازگاری با شرایط جدید شده است.

وی گفت: «آن‌ها [نظامیان روس]یاد می‌گیرند و خود را با شرایط تطبیق می‌دهند.» و افزود که ارتش روسیه دیگر همان ارتش سال ۲۰۲۲ نیست.

وندیه به‌ویژه به پیشرفت روسیه در زمینه سامانه‌های هوایی بدون سرنشین اشاره کرد و گفت استفاده این کشور از فناوری‌های پیشرفته‌تر، کارآمدی برخی روش‌های اوکراین برای رهگیری پهپاد‌ها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است.

فرمانده تحول ناتو با اشاره به موفقیت‌های روسیه هشدار داد که این ائتلاف در حال عقب ماندن است و ممکن است در برابر تحولات فناورانه در خطوط مقدم، آمادگی لازم را نداشته باشد و نتواند با سرعت نوآوری‌ها همگام شود.

وی با انتقاد از توان صنعتی ناتو گفت: «من با این دیدگاه که ما از ظرفیت صنعتی گسترده‌ای برخورداریم، موافق نیستم.»

وندیه همچنین اظهار داشت که بار‌ها شاهد بوده است مقام‌ها به گفت‌و‌گو‌های طولانی مشغول می‌شوند، تصمیم‌های مهم را به تأخیر می‌اندازند، منابع مالی لازم را اختصاص نمی‌دهند و همچنان از فرایند‌های قدیمی استفاده می‌کنند؛ مسائلی که به گفته او، موجب نگرانی جدی‌اش شده است.

واکنش روسیه به ادعا‌های مربوط به تهدید ناتو

مسکو بار‌ها ادعا‌ها مبنی بر برنامه‌ریزی روسیه برای حمله به کشور‌های عضو ناتو را رد کرده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اظهارات برخی سیاستمداران غربی درباره چنین تهدیدی را تلاش برای ترساندن افکار عمومی و توجیه افزایش هزینه‌های نظامی توصیف کرده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز گفته است که ناتو سیاست «نظامی‌سازی افسارگسیخته» را دنبال می‌کند و معرفی روسیه به‌عنوان یک «تهدید»، به ابزاری برای توجیه تصمیم این ائتلاف جهت افزایش هزینه‌های دفاعی کشور‌های عضو به پنج درصد تولید ناخالص داخلی تبدیل شده است.

منبع: تاس