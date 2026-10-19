باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «قاسم رضایی» در جمع فرماندهان انتظامی استان یزد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از احساس امنیت و آرامش در این استان ابراز خرسندی کرد و گفت: خداوند را شاکریم که وارد استانی شده‌ایم که به انسان احساس امنیت و آرامش می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت دفاع از نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: دفاع از نظام ولایی یکی از بالاترین ارزش‌هاست و فراجا خود را با شرایط تهدید علیه کشور وفق داده است. مأموران پلیس نیز اهمیت بصیرت انقلابی را به‌خوبی درک کرده‌اند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به عملکرد پلیس در دفاع از کشور افزود: اقدامات و تلاش‌های مأموران انتظامی در این عرصه در تاریخ ثبت شده است و کارکنان پلیس در این ایام عملکرد شایسته‌ای به‌عنوان پلیس در تراز انقلاب اسلامی از خود به نمایش گذاشته‌اند.

رضایی، آمادگی عملیاتی را از عوامل مؤثر در مقابله با تهدیدها دانست و تصریح کرد: آمادگی بالا برای انجام مأموریت‌ها موجب می‌شود پلیس در برابر تهدیدها عملکرد مطلوبی داشته باشد. راهبرد انتظامی کشور در این شرایط بر جنگ نامتقارن استوار است و حفظ امنیت داخلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با تأکید بر مسئولیت پلیس در دفاع از حق و صیانت از امنیت جامعه گفت: مجموعه انتظامی کشور از فرهنگ غنی برخوردار است و افراد متعهد و معتقد در آن خدمت می‌کنند که بصیرت انتظامی و اخلاق اسلامی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌اند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه، برخورد جدی با وسایل نقلیه فاقد پلاک و دارای پلاک مخدوش را مورد تأکید قرار داد و گفت: مدیریت مأموریت‌های فوری و غیرفوری پلیس ۱۱۰ نیز از موضوعاتی است که باید با توجه ویژه فرماندهان انتظامی دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با جرایم سازمان‌یافته در ابعاد مختلف افزود: رسیدگی مؤثر به این جرایم باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه دشمن در جنگ نرم به دنبال تضعیف و از بین بردن باورهای مردم است و مقابله با این تهدیدها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

رضایی، کاهش تصادفات و مقابله با سرقت را از دیگر اولویت‌های انتظامی کشور برشمرد و تصریح کرد: برای کاهش حوادث رانندگی باید از ظرفیت و مسئولیت تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط استفاده و مطالبه‌گری لازم از مجموعه‌های مسئول انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت مبارزه جدی با سرقت خاطرنشان کرد: ارتقای امنیت عمومی مستلزم پیگیری مستمر مطالبات مردم و اقدام هماهنگ دستگاه‌های مسئول در زمینه پیشگیری از جرایم و کاهش حوادث است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با اشاره به نقش خدمات انتظامی در افزایش رضایتمندی عمومی گفت: پلیس با ارائه خدمات مطلوب انتظامی توانسته است رضایت مردم را جلب کند.

رضایی همچنین از اقدامات فرماندهان و کارکنان انتظامی استان یزد در حفظ و ارتقای امنیت و احساس امنیت شهروندان قدردانی کرد.