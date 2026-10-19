باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - پوکی استخوان از بیماری‌های خاموش و شایع دوران سالمندی است که با کاهش استحکام استخوان‌ها، خطر شکستگی و بروز عوارض جدی جسمی را افزایش می‌دهد؛ بیماری‌ای که اگرچه شیوع آن در سنین بالاتر بیشتر است، اما پیشگیری از آن به سال‌های نخست زندگی بازمی‌گردد. در کردستان نیز آمار‌ها از شیوع بیشتر این بیماری در میان زنان بالای ۵۰ سال حکایت دارد؛ موضوعی که اهمیت اصلاح الگوی تغذیه، دریافت مواد مغذی مورد نیاز و ترویج سبک زندگی سالم را دوچندان می‌کند.

پوکی استخوان؛ تهدیدی جدی برای سلامت زنان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به آمار ابتلا به پوکی استخوان در افراد بالای ۵۰ سال، گفت: بر اساس داده‌های نظام بهداشتی، حدود ۲۱ درصد زنان و ۶ درصد مردان در این گروه سنی به پوکی استخوان مبتلا هستند که این آمار نشان‌دهنده تفاوت قابل توجه شیوع بیماری میان زنان و مردان است.

خالد رحمانی با بیان اینکه پوکی استخوان یکی از بیماری‌های مزمن شایع در دوران سالمندی به شمار می‌رود، اظهار کرد: کاهش استحکام استخوان‌ها موجب افزایش خطر شکستگی می‌شود و شکستگی مهره‌ها، لگن و ران از مهم‌ترین عوارض این بیماری محسوب می‌شوند.

وی افزود: شکستگی‌های شدید، به‌ویژه در ناحیه لگن و ران، می‌توانند پیامد‌های جدی برای سلامت فرد به همراه داشته باشند و حتی خطر مرگ‌ومیر را افزایش دهند؛ بنابراین، شناسایی عوامل خطر و توجه به راهکار‌های پیشگیرانه، نقش مهمی در کاهش عوارض این بیماری دارد.

پیشگیری از پوکی استخوان از سال‌های نخست زندگی آغاز می‌شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر اینکه پیشگیری از پوکی استخوان نباید تنها به دوران سالمندی محدود شود، گفت: دریافت کافی کلسیم و سایر مواد مغذی در سال‌های رشد، نقش مهمی در شکل‌گیری و حفظ استحکام استخوان‌ها در سال‌های آینده زندگی دارد.

رحمانی مصرف مواد غذایی مفید، از جمله لبنیات کم‌چرب و سبزیجات را در تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای بدن مؤثر دانست و افزود: تغذیه مناسب باید به‌عنوان بخشی از سبک زندگی سالم مورد توجه قرار گیرد تا احتمال ابتلا به پوکی استخوان در سنین بالاتر کاهش یابد.

وی با اشاره به اهمیت ویتامین D در جذب کلسیم، خاطرنشان کرد: قرار گرفتن متعادل در معرض نور خورشید می‌تواند به تأمین این ویتامین کمک کند و توصیه می‌شود افراد با رعایت ملاحظات ایمنی، روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در معرض نور خورشید قرار گیرند.

آگاهی و اصلاح سبک زندگی؛ دو راهکار مؤثر برای حفظ سلامت استخوان‌ها

رحمانی در ادامه بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره عوامل خطر پوکی استخوان تأکید کرد و یادآور شد: توجه به تغذیه مناسب، دریافت مواد مغذی مورد نیاز و انتخاب سبک زندگی سالم از سال‌های ابتدایی زندگی، می‌تواند در حفظ سلامت استخوان‌ها و کاهش عوارض این بیماری در دوران سالمندی مؤثر باشد.

با توجه به شیوع بیشتر پوکی استخوان در زنان بالای ۵۰ سال و پیامد‌های ناشی از شکستگی‌های استخوانی، پیشگیری از این بیماری باید به یکی از اولویت‌های سلامت عمومی تبدیل شود. تقویت فرهنگ تغذیه سالم در خانواده‌ها، توجه به نیاز‌های تغذیه‌ای کودکان و نوجوانان و افزایش آگاهی درباره اهمیت سلامت استخوان‌ها، اقداماتی ضروری برای کاهش خطر ابتلا در سال‌های آینده است. سلامت استخوان‌ها در دوران سالمندی، حاصل مراقبت‌هایی است که از کودکی آغاز می‌شوند؛ ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری بر آموزش و پیشگیری می‌تواند زمینه‌ساز سالمندی سالم‌تر و کاهش عوارض این بیماری در جامعه باشد.