جانشین نیروی زمینی ارتش با تأکید بر آمادگی دفاعی و عملیاتی این نیرو، صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور را مأموریت اصلی ارتش دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین نیروی زمینی ارتش  در مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم که در مرکز آموزش پیاده شیراز برگزار شد، با تأکید بر آمادگی کامل دفاعی و عملیاتی نزاجا برای مقابله با هرگونه تهدید، تصریح کرد: این نیرو با اتکا به توان رزمی، تجارب عملیاتی و روحیه ایثار و مجاهدت کارکنان خود، در راستای صیانت از استقلال، امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور با اقتدار ایستاده است.

جانشین نیروی زمینی ارتش با اشاره به حضور شجاعانه و غیرتمندانه کارکنان نزاجا در میدان دفاع از کشور اظهار کرد: کارکنان نیروی زمینی ارتش در شرایط خاص جنگی، با تکیه بر ایمان، شجاعت، ایثار و روحیه مسئولیت‌پذیری، حضوری مؤثر در دفاع از میهن داشتند.

او افزود: امروز نیز این نیرو با اتکا به توان رزمی، تجارب عملیاتی و روحیه ایثار و مجاهدت کارکنان خود، در راستای صیانت از استقلال، امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور با اقتدار ایستاده است.

جانشین نیروی زمینی ارتش، تأکید کرد: آمادگی دفاعی و عملیاتی نیروی زمینی ارتش در امتداد راه پرافتخار شهدا و پاسخی به مسئولیت خطیر صیانت از کشور است.

امیر سرتیپ نعمتی در ادامه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، از صبر، استقامت و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد و گفت: خانواده‌های شهدا با تحمل رنج فراق عزیزان خود و پایبندی به ارزش‌های والای انقلاب و میهن، نقشی ماندگار در مسیر دفاع از کشور ایفا کرده‌اند. تکریم این خانواده‌های گران‌قدر، وظیفه‌ای ملی و اخلاقی و ادای دین به مقام والای ایثار و فداکاری شهیدان است.

او در بخش دیگری از سخنان خود، پاسداشت یاد و راه شهدا و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری را از مسئولیت‌های مستمر جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: صیانت از دستاورد‌های شهدا و تداوم مسیر پرافتخار آنان، مستلزم حفظ آمادگی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و پایبندی به آرمان‌های دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور است.

در پایان این مراسم، از خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم تجلیل و قدردانی شد.

برچسب ها: ارتش ، نیروی زمینی ، اقتدار ، اراضی
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