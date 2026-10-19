باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی خوبیار، معاون امداد و نجات این جمعیت، از پایان عملیات ۵۴ ساعته جست‌و‌جو در ارتفاعات صعب‌العبور تنگه جزین شهرستان بختگان خبر داد و گفت: پیکر مردی ۶۲ ساله که در این منطقه مفقود شده بود، ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۵ مهرماه با تلاش نیرو‌های امدادی هلال‌احمر، مردم محلی و استفاده از ظرفیت تیم پهپادی پیدا شد.

او با اشاره به دشواری دسترسی به بخش‌هایی از منطقه و وسعت محدوده جست‌و‌جو افزود: دراین عملیات، برای نخستین بار از ظرفیت پهپادی در عملیات جست‌و‌جو و نجات جمعیت هلال‌احمر استان فارس استفاده شد و پایش هوایی منطقه در کنار جست‌و‌جو‌های زمینی، به تیم‌های عملیاتی در یافتن فرد مفقودشده کمک کرد.

خوبیار ادامه داد: پس از پیدا شدن پیکر، نیرو‌های امدادی هلال‌احمر با همکاری نیرو‌های مردمی آن را به دامنه کوه منتقل کردند و برای طی مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل دادند. بر اساس بررسی‌های اولیه، سقوط از ارتفاع علت فوت این مرد اعلام شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان فارس با تأکید بر اهمیت به‌کارگیری فناوری‌های نوین در عملیات‌های امدادی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت پهپاد‌ها می‌تواند در پایش مناطق صعب‌العبور و تسریع روند جست‌و‌جو، به‌ویژه در شرایطی که دسترسی زمینی دشوار است، نقش مؤثری داشته باشد.

منبع: هلال احمر فارس