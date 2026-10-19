عربستان در پی حملات اخیر، نشست سرمایه‌گذاری «داووس در صحرا» را به سال آینده موکول کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عربستان سعودی در پی تشدید حملات و گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه، برگزاری نشست سالانه ابتکار سرمایه‌گذاری آینده را که قرار بود از ۲۶ تا ۲۹ اکتبر برگزار شود، به سال ۲۰۲۷ موکول کرد.

به گزارش رویترز، برگزارکنندگان نشست ابتکار سرمایه‌گذاری آینده (FII) روز دوشنبه اعلام کردند که این رویداد مهم اقتصادی و سرمایه‌گذاری، برخلاف برنامه‌ریزی قبلی، امسال برگزار نخواهد شد و به سال آینده انتقال یافته است. به گفته برگزارکنندگان، تاریخ جدید برگزاری نشست «به‌زودی» اعلام خواهد شد.

رویترز پیش‌تر در روز دوشنبه گزارش داده بود که برگزاری حضوری این رویداد لغو شده و برگزارکنندگان در حال بررسی تعویق کامل آن هستند.

این نشست که امسال قرار بود دهمین دوره آن برگزار شود، به یکی از رویدادهای مهم برای سرمایه‌گذاران و مدیران ارشد مالی جهان تبدیل شده است. این گردهمایی به‌طور غیررسمی «داووس در صحرا» نامیده می‌شود؛ عنوانی که به نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس اشاره دارد.

این رویداد سالانه با حمایت دولت عربستان برگزار می‌شود و بستری برای معرفی برنامه‌های بلندپروازانه سرمایه‌گذاری این کشور فراهم می‌کند. ریاض در تلاش است با جذب میلیاردها دلار سرمایه، اقتصاد خود را از وابستگی به سوخت‌های فسیلی دور کرده و بخش‌هایی مانند گردشگری، ورزش و فناوری را توسعه دهد.

بر اساس پیش‌نویس برنامه نشست امسال، دیوید سولومون، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل گلدمن ساکس، بیل وینترز، مدیرعامل استاندارد چارترد، و جین فریزر، مدیرعامل سیتی‌گروپ، از جمله سخنرانان مورد انتظار این رویداد بودند.

منبع: رویترز

برچسب ها: عربستان ، سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی ، انصارالله یمن
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