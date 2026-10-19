وزارت خارجه آلمان با طرح ادعای ارتباط یکی از دو محکوم پرونده برنامه‌ریزی برای ترور رهبر یک سازمان یهودی با ایران، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه آلمان مدعی شد در پی محکومیت دو نفر به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور رهبر یک سازمان یهودی در این کشور و ادعای ارتباط یکی از متهمان با دستگاه اطلاعاتی ایران، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده است.

به گزارش رویترز، وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه، ۱۹ اکتبر، اعلام کرد این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک دادگاه آلمانی هفته گذشته دو مرد را به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور رهبر یک سازمان یهودی محکوم کرد.

بر اساس گزارش رویترز، مقام‌های قضایی آلمان مدعی شده‌اند که یکی از متهمان از سوی ایران هدایت می‌شده است. این ادعا در چارچوب پرونده قضایی مطرح شده و رویترز نیز آن را به نقل از مقام‌های آلمانی گزارش کرده است.

در واکنش به این تحولات، رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که سفیر آلمان در تهران نیز روز دوشنبه به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شده است. به گزارش این رسانه‌ها، احضار سفیر آلمان در اعتراض به آنچه مقام‌های ایرانی «اتهامات بی‌اساس» خوانده‌اند، صورت گرفته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: وزارت خارجه آلمان ، سفیر ایران
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