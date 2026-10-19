وزارت خارجه با اشاره به تشدید ناآرامی‌ها در فرانسه، بلژیک و ایتالیا، توصیه کرد از سفر‌های غیرضروری به این کشور‌ها خودداری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور هشدار مسافرتی درباره فرانسه، بلژیک و ایتالیا، از هم‌وطنان خواست با توجه به تشدید ناآرامی‌ها و اختلال در نظم عمومی در این کشورها، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

بر اساس این هشدار، به ایرانیانی که هم‌اکنون در این کشور‌ها حضور دارند توصیه شده است از رفت‌وآمد در مناطق پرتنش و محل‌های درگیری خودداری کنند و تردد‌های غیرضروری، به‌ویژه در محدوده‌های ناآرام، را به حداقل برسانند.

وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به احتمال تشدید ناآرامی‌ها، اعمال محدودیت‌های تردد و اختلال در خدمات حمل‌ونقل عمومی، از هم‌وطنان خواست پیش از هرگونه جابه‌جایی، آخرین وضعیت امنیتی و شرایط حمل‌ونقل را بررسی کنند.

بر اساس این توصیه، همراه داشتن اطلاعات تماس نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، بلژیک و ایتالیا نیز برای ایرانیان حاضر در این کشور‌ها ضروری است.

برچسب ها: وزارت خارجه ، فرانسه
خبرهای مرتبط
سیاستمدار فرانسوی: دولت فرانسه به مرز ورشکستگی رسیده است + فیلم
دیدار وزیران امور خارجه ایران و روسیه
اعتراضات فرانسه از لنز دوربین باشگاه خبرنگاران جوان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی
حل بحران‌های منطقه‌ای با احترام به اراده ملت‌ها امکان‌پذیر است/ کشور‌های غربی نمی‌توانند بازگشت ایران به تعهدات را مطالبه کنند
عراقچی: جنگ علیه ایران براساس یک اشتباه محاسباتی آغاز شد/ لاوروف: برای دستیابی به صلح و ثبات بلندمدت باید از دیپلماسی استفاده شود
رئیس‌جمهور حکم انتصاب «مهرداد اخلاقی» به عنوان وزیر دفاع را صادر کرد
مخالفت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با تغییر نام اماکن دارای نام‌های باسابقه و رایج به نام امام شهید
نخست‌وزیر روسیه: گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران اولویت روسیه است
سرلشکر عبداللهی: جنگ‌های اخیر ضرورت بازنگری در آمادگی دفاعی را آشکار کرد
تخلف ۴۷ دستگاه در پرداخت حقوق بیش از سقف قانونی کارکنان دولت
رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد
پزشکیان: قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد گواهی بر ظرفیت ورزش ایران برای پیروزی‌های بزرگ‌تر است
آخرین اخبار
هشدار وزارت خارجه درباره سفر به فرانسه، بلژیک و ایتالیا
سخنگوی سپاه: دنیا خواهد دید چه خواهد شد!
سرلشکر رضایی بر اراده ایران برای تحکیم همکاری‌های راهبردی با روسیه تاکید کرد
احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه
ایران: زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی اعتبار نظام منع اشاعه را زیر سوال برده است
رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد
وزیر امور خارجه روسیه با پزشکیان دیدار کرد
عارف: ایران و تاجیکستان باید فراتر از پروتکل‌های دیپلماتیک، روابط خود را گسترش دهند
محکومیت صریح تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونی توسط چین/ مخالفت قاطع پکن با تحریم‌های آمریکا
جانشین وزیر دفاع: شناخت رفتار دشمن از الزامات تصمیم‌گیری دقیق و موثر است
سردار محبی: ایران امروز به‌عنوان یک ابرقدرت ظهور کرده است
برنامه‌های وزارت دفاع با نیازهای نیروهای مسلح تطبیق داده می‌شود
سرلشکر عبداللهی: جنگ‌های اخیر ضرورت بازنگری در آمادگی دفاعی را آشکار کرد
تخلف ۴۷ دستگاه در پرداخت حقوق بیش از سقف قانونی کارکنان دولت
نخست‌وزیر روسیه: گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران اولویت روسیه است
عراقچی: جنگ علیه ایران براساس یک اشتباه محاسباتی آغاز شد/ لاوروف: برای دستیابی به صلح و ثبات بلندمدت باید از دیپلماسی استفاده شود
مخالفت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با تغییر نام اماکن دارای نام‌های باسابقه و رایج به نام امام شهید
حل بحران‌های منطقه‌ای با احترام به اراده ملت‌ها امکان‌پذیر است/ کشور‌های غربی نمی‌توانند بازگشت ایران به تعهدات را مطالبه کنند
عارف: قهرمانی کشتی‌گیران جوان ایران، نشان‌دهنده ظرفیت نسل آینده ورزش کشور است
رئیس‌جمهور حکم انتصاب «مهرداد اخلاقی» به عنوان وزیر دفاع را صادر کرد
عارف وارد تاجیکستان شد
پزشکیان: قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد گواهی بر ظرفیت ورزش ایران برای پیروزی‌های بزرگ‌تر است
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی
ادامه قهرمانی‌های کشتی، روایت ملت قهرمان‌پرور ایران است
رمز عبور از بحران‌ها، حفظ انسجام ملی و پرهیز از اختلافات فرساینده است
سرلشکر ایزدی: پیروزی‌های ما با ایستادگی مردم ادامه خواهد یافت
عراقچی خطاب به مکرون: دیگر برای فرافکنی دیر شده است
عارف: همکاری اقتصادی، فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی، اولویت ایران در سازمان شانگهای است
اصابت نفتکش متخلف با مین در جنوب تنگه هرمز
اخراج دانش‌آموزان با حجاب در جمهوری آذربایجان متاثر از صهیونیست‌هاست