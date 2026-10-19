رئیس پلیس فتای استان قم از آمار بالای کلاهبرداری مجازی از طریق لینک‌های آلوده در منطقه پردیسان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -سرهنگ مهدی فرازپور، رئیس پلیس فتای استان قم، امشب در برنامه زنده تلویزیونی پلاک 16 سیمای استانی نور در تشریح وضعیت کلاهبرداری‌های سایبری در منطقه پردیسان گفت: آمار فیشینگ در این منطقه بسیار بالا است و شهروندان متأسفانه وارد درگاه‌های مالی جعلی شده و با پرداخت مبالغ کم، تمام موجودی حساب خود را از دست داده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به بستر اصلی این کلاهبرداری‌ها تصریح کرد: بخش عمده کلاهبرداری‌ها از طریق پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود؛ کلاهبرداران با ارسال لینک‌های آلوده و ایجاد درگاه‌های جعلی پرداخت، شهروندان را به دام می‌اندازند.

وی در پایان با تأکید بر هوشیاری شهروندان گفت: لازم است مردم در مواجهه با لینک‌های ناشناس و درخواست‌های پرداخت اینترنتی، دقت بیشتری داشته باشند و پیش از هر اقدام، اصالت درگاه‌های پرداخت را بررسی کنند تا قربانی کلاهبرداری نشوند.

برچسب ها: کلاهبرداری مجازی ، فیشینگ
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