باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -سرهنگ مهدی فرازپور، رئیس پلیس فتای استان قم، امشب در برنامه زنده تلویزیونی پلاک 16 سیمای استانی نور در تشریح وضعیت کلاهبرداری‌های سایبری در منطقه پردیسان گفت: آمار فیشینگ در این منطقه بسیار بالا است و شهروندان متأسفانه وارد درگاه‌های مالی جعلی شده و با پرداخت مبالغ کم، تمام موجودی حساب خود را از دست داده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به بستر اصلی این کلاهبرداری‌ها تصریح کرد: بخش عمده کلاهبرداری‌ها از طریق پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود؛ کلاهبرداران با ارسال لینک‌های آلوده و ایجاد درگاه‌های جعلی پرداخت، شهروندان را به دام می‌اندازند.

وی در پایان با تأکید بر هوشیاری شهروندان گفت: لازم است مردم در مواجهه با لینک‌های ناشناس و درخواست‌های پرداخت اینترنتی، دقت بیشتری داشته باشند و پیش از هر اقدام، اصالت درگاه‌های پرداخت را بررسی کنند تا قربانی کلاهبرداری نشوند.