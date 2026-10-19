شهرداری شیراز موظف شد ظرف دو هفته آینده لایحه جامع ساماندهی کارگران ساختمانی را با تعیین ابعاد حقوقی و سازوکار ارتباط کارگر و کارفرما ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، در تشریح مصوبات و مباحث مطرح‌شده در دویست و هفتاد و سومین جلسه عادی این کمیسیون اظهار کرد: در این جلسه، از چهار دستور کار پیش‌بینی‌شده، دو دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون، مدیران شهرداری و مهمانان حاضر درباره موضوعات مطرح‌شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

او با اشاره به بررسی موضوع ساماندهی کارگران ساختمانی در این جلسه گفت: ساماندهی کارگران ساختمانی از موضوعاتی است که طی نزدیک به چهار سال گذشته به‌صورت مستمر در کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز رصد و پیگیری شده و ابعاد مختلف آن، از جمله محل استقرار کارگران، نحوه ارائه خدمات و مشکلات موجود در سطح شهر، مورد بررسی قرار گرفته است.

زارعی افزود: در گذشته، کارگران ساختمانی به‌صورت سنتی در برخی نقاط شهر مستقر می‌شدند و این وضعیت، علاوه بر اینکه شرایط نامناسبی را برای این قشر زحمتکش در فصل سرما و گرما ایجاد می‌کرد، در مواردی موجب بروز مشکلاتی در تردد شهروندان، ایجاد مزاحمت‌های شهری و اختلال در نظم محیط شهری نیز می‌شد.

او ادامه داد: در همین راستا، بار‌ها در جلسات کمیسیون، موضوع ساماندهی کارگران ساختمانی مطرح و تکالیفی برای شهرداری در زمینه اختصاص مکان‌های مشخص برای ساماندهی این افراد تعیین شد. با این حال، پیشرفت فناوری و تجربه موفق برخی نرم‌افزار‌های ارائه خدمات در کشور، به‌ویژه تجربه پلتفرم‌هایی مانند اسنپ، این امکان را فراهم کرد که راهکار‌های هوشمند نیز برای تسهیل ارتباط میان کارگران و متقاضیان خدمات مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه تصریح کرد: حاصل نزدیک به چهار سال پیگیری و بررسی کارشناسی، تهیه نرم‌افزار و تدوین برنامه‌ای مشخص برای ساماندهی کارگران ساختمانی بوده است. موضوع اصلی که در جلسه امروز به‌صورت جدی مورد بحث قرار گرفت، تعیین دقیق نقش شهرداری در این فرآیند و چگونگی مشارکت آن در ساماندهی و ارائه خدمات به شهروندان بود.

او خاطرنشان کرد: در این مسیر باید ابعاد حقوقی موضوع به‌طور کامل بررسی شود و مسئولیت اتاق اصناف، انجمن مرتبط با ساماندهی کارگران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز به‌روشنی مشخص باشد. همچنین ارتباط میان کارگر و کارفرما باید در چارچوب قوانین و مقررات اداره کار و سایر ضوابط قانونی مرتبط تعریف شود تا اجرای طرح با ابهام حقوقی مواجه نباشد.

زارعی با بیان اینکه شهرداری باید تمامی ملاحظات مطرح‌شده را در تدوین لایحه نهایی لحاظ کند، گفت: مقرر شد شهرداری ظرف دو هفته آینده، لایحه‌ای جامع و کامل با رعایت ملاحظات حقوقی، قانونی و دیدگاه‌های مطرح‌شده در کمیسیون ارائه کند تا پس از بررسی، تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه اجرای این طرح انجام شود.

او با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات شهروندان و وضعیت کارگران ساختمانی اظهار کرد: این طرح می‌تواند در صورت اجرای صحیح، ضمن تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات مورد نیاز روزمره، به بهبود شرایط کاری کارگران زحمتکش و ساماندهی وضعیت استقرار آنان در سطح شهر کمک کند. از این رو، انتظار می‌رود شهرداری در تدوین لایحه، تمامی ابعاد موضوع را با دقت در نظر بگیرد تا زمینه اجرای قانونی و مؤثر این برنامه فراهم شود.

بررسی راهکار‌های توسعه بازارچه‌های میوه و تره‌بار

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه، با اشاره به دومین دستور کار جلسه درباره ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان در بازارچه‌های شهرراز، گفت: در این بخش، استفاده از تجربه‌های اجرایی در حوزه تنظیم و عرضه محصولات اساسی و بررسی راهکار‌های توسعه خدمات بازارچه‌های شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

زارعی با اشاره به اهمیت توجه مدیریت شهری به معیشت مردم افزود: موضوع حمایت از معیشت شهروندان و ایجاد زمینه دسترسی مناسب‌تر آنان به مایحتاج روزانه، از چند سال گذشته در دستور کار کمیسیون قرار داشته است. در دوره قبل شورای شهر نیز موضوع طرح «از مزرعه تا سفره» مطرح شد و ابعاد مختلف آن در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.

او ادامه داد: در اجرای این رویکرد، در بخش تأمین محصولات با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه بودیم و برخی دستگاه‌های مرتبط نتوانستند به‌طور کامل اهداف پیش‌بینی‌شده را محقق کنند. با این حال، در حوزه توزیع و ارائه خدمات در سطح شهر، ظرفیت‌هایی وجود داشت که شهرداری می‌توانست با استفاده از آنها نقش مؤثرتری در حمایت از شهروندان ایفا کند.

زارعی با تشریح سازوکار فعالیت غرفه‌های میوه و تره‌بار وابسته به شهرداری بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز، مقرر شد در غرفه‌های میوه و تره‌بار و عرضه مایحتاج روزانه شهروندان، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، اجاره‌ای از غرفه‌داران دریافت نشود و محصولات عرضه‌شده نیز بر مبنای نرخ اعلامی میدان در ابتدای هفته به فروش برسد.

او افزود: این سازوکار در ۱۸ بازارچه مرتبط با شهرداری دنبال شده است و هدف آن، فراهم‌کردن امکان عرضه محصولات با نرخ‌های مصوب و اعلامی میدان و کاهش هزینه‌های مرتبط با فعالیت غرفه‌هاست؛ اقدامی که می‌تواند در مسیر حمایت از معیشت خانوار‌ها و بهبود دسترسی شهروندان به محصولات مورد نیاز مؤثر باشد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به نظارت بر عملکرد این بازارچه‌ها گفت: گزارش‌های ارائه‌شده درباره اجرای این مصوبه نشان می‌دهد که روند فعالیت غرفه‌های تعیین‌شده از طریق ابزار‌هایی مانند ترازو‌های دیجیتال و سامانه‌های ثبت و کنترل اطلاعات مورد پایش قرار می‌گیرد و آمار و اطلاعات مربوط نیز به‌صورت سیستمی قابل بررسی است.

او اضافه کرد: علاوه بر گزارش‌های آماری، بررسی میدانی وضعیت بازارچه‌ها، گفت‌و‌گو با شهروندان و ارزیابی نظم ایجادشده در این مراکز نیز می‌تواند در شناخت نقاط قوت و کاستی‌های این طرح مؤثر باشد. بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده در کمیسیون، در این زمینه رضایت نسبی شهروندان مشاهده شده است؛ موضوعی که ضرورت استمرار نظارت و تقویت نقاط قوت این تجربه را نشان می‌دهد.

زارعی با اشاره به استقبال سایر کلان‌شهر‌ها از تجربه شیراز اظهار کرد: تجربه اجرایی بازارچه‌های میوه و تره‌بار شیراز مورد توجه برخی کلان‌شهر‌ها قرار گرفته و زمینه انتقال تجربیات و بهره‌گیری از این الگو در سایر شهر‌ها فراهم شده است. این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت‌های مدیریت شهری در حوزه توزیع محصولات و حمایت از معیشت مردم باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

او تأکید کرد: در شرایطی که معیشت خانوار‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، شهرداری‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری دستگاه‌های مرتبط، در بهبود خدمات‌رسانی و افزایش رضایت شهروندان نقش‌آفرینی کنند. از این رو، بررسی راهکار‌های توسعه بازارچه‌ها و تقویت سازوکار‌های نظارتی، همچنان از موضوعات مهم و مورد توجه کمیسیون خواهد بود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز در تشریح تصمیم اتخاذشده در این زمینه گفت: مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط و با محوریت سازمان میادین، راهکار‌های تقویت و توسعه خدمات پیش‌بینی‌شده در بازارچه‌های شهری را بررسی کند و پیشنهاد‌های لازم را برای بهبود عملکرد این مجموعه‌ها ارائه دهد.

او افزود: نتایج بررسی‌های این کارگروه در ادامه پیگیری‌های کمیسیون قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم در جلسات آتی، راهکار‌های اجرایی برای توسعه این خدمات و تقویت نظارت بر عملکرد بازارچه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

زارعی تصریح کرد: موضوع حمایت از معیشت شهروندان و بهبود دسترسی آنان به محصولات مورد نیاز، از جمله موضوعاتی است که به دلیل اهمیت آن در سطح کشور و توجه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، از دستور کار کمیسیون خارج نخواهد شد. هدف ما این است که با تقویت تجربه‌های اجرایی موجود، زمینه ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش رضایت شهروندان فراهم شود.

تأکید بر آمادگی شهرداری شیراز برای مقابله با مخاطرات احتمالی بارندگی

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و ضرورت آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مواجهه با مخاطرات احتمالی ناشی از بارندگی، بر لزوم تداوم اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی شهرداری تأکید کرد.

زارعی اظهار کرد: پیش‌بینی‌های هواشناسی و بررسی نقشه‌های مربوط، ضرورت آمادگی مدیریت شهری برای مواجهه با شرایط جوی احتمالی را یادآوری می‌کند. در همین راستا، اقدامات مختلفی برای افزایش آمادگی شهرداری و کاهش آسیب‌های احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به وضعیت رودخانه خشک شیراز افزود: عملیات لایروبی در بخش‌های مختلف این رودخانه در حال انجام است و در کنار آن، مانور‌های متعددی، از جمله مانور‌های دورمیزی، برگزار شده است. همچنین تکالیف و مسئولیت‌هایی برای مناطق شهرداری در نظر گرفته شده تا آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای مواجهه با شرایط احتمالی افزایش یابد.

زارعی ادامه داد: مجموعه این اقدامات با هدف کاهش خسارت‌های احتمالی و افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود. با وجود این اقدامات، همکاری و همراهی شهروندان نیز اهمیت فراوانی دارد و لازم است مردم توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

او با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به هشدار‌های رسمی هواشناسی و توصیه‌های ایمنی گفت: امیدواریم سالی پربارش و بدون مخاطره پیش رو داشته باشیم، اما در عین حال، پیش‌بینی‌های هواشناسی ایجاب می‌کند که آمادگی لازم در دستگاه‌های مسئول وجود داشته باشد و شهروندان نیز در مقاطع بروز شرایط جوی نامساعد، نکات ایمنی را رعایت کنند.