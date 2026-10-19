کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده؛ دستاورد توسعه صنایع تبدیلی در کردستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - امید سلیمی اظهار کرد: سالانه حدود چهار میلیون تن محصولات کشاورزی شامل محصولات دامی، طیور، آبزیان، زراعی و باغی در کردستان تولید می‌شود که ظرفیت نگهداری و فرآوری ۲ میلیون و ۳۰۳ هزار تن از این محصولات در استان ایجاد شده است.

وی افزود: تاکنون ۳۴۸ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند که ارزش روز سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این واحد‌ها به ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۴۳۴ جواز تأسیس برای احداث واحد‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی صادر شده که حدود ۷۲ طرح با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۹۰ درصد در حال ساخت هستند.

سلیمی با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها، گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از این واحدها، زمینه اشتغال مستقیم پنج هزار نفر در استان فراهم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ درصد مواد اولیه موردنیاز واحد‌های فعال صنایع تبدیلی و تکمیلی از تولیدات کشاورزی داخل استان تأمین می‌شود و توسعه این بخش می‌تواند به افزایش ماندگاری محصولات، بهبود عرضه به بازار و تقویت زنجیره ارزش کشاورزی کردستان کمک کند.