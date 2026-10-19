باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه بار دیگر ادعا‌هایی را درباره وضعیت ایران مطرح کرد و مدعی شد که واشنگتن در مواجهه با تهران در موقعیت مطلوبی قرار دارد.

ترامپ روز دوشنبه پیش از عزیمت به یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت کانزاس در جمع خبرنگاران به لفاظی های خود ادامه داد و مدعی شد: «وضعیت بسیار خوبی در قبال ایران داریم. روسیه دست از حمایت آنها برداشته است.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که واشنگتن از نظر اقتصادی و نظامی فشار‌های سنگینی به ایران وارد می‌کند.

ترامپ: اوکراین هیچ چیزی به آمریکا نداده است

رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به کمک‌های مالی و نظامی واشنگتن به کی‌یف، مدعی شد ایالات متحده صد‌ها میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده، اما این کشور هیچ چیزی به آمریکا نداده است.

وی با اشاره به ارسال موشک‌های ضدتانک جاولین به کی‌یف، بار دیگر از عملکرد دولت باراک اوباما انتقاد کرد و مدعی شد که اوباما تجهیزات محدودی در اختیار اوکراین قرار داده بود، در حالی که دولت ترامپ موشک‌های جاولین را ارسال کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از آمادگی خود برای برگزاری نشستی سه‌جانبه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با هدف گفت‌و‌گو درباره تسلیحات هسته‌ای خبر داد، اما زمان و مکان احتمالی این نشست را مشخص نکرد.

ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش با ابراز خوش‌بینی درباره انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، مدعی شد که نظرسنجی‌ها همواره او را دست‌کم گرفته‌اند. وی همچنین مهاجرت را عامل اعتراضات خشونت‌آمیز اخیر در بخش‌هایی از اروپا دانست و هشدار داد که کشور‌های اروپایی در صورت نبستن مرز‌های خود با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. ترامپ در ادامه از موضع رئیس‌جمهور چین درباره جنگ اوکراین تمجید کرد و آن را «بسیار منصفانه» خواند.

منبع: سی بی اس