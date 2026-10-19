۶۰۰ بانوی طلبه جدیدالورود حوزه‌های علمیه خواهران قم طلیعه حضورشان در قامت سربازی امام زمان(عج) را در جوار مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها جشن گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  همایش طلیعه حضور طلاب جدیدالورود حوزه‌های علمیه خواهران قم پیش از ظهر امروز با حضور ۶۰۰ طلبه در شبستان حضرت زهرا(س) آستان مقدس بانوی کرامت سلام الله علیها برگزار شد.

منبع:آستان مقدس کریمه اهل بیت سلام الله علیها

برچسب ها: حرم حضرت معصومه ، حوزه علمیه خواهران
خبرهای مرتبط
خسرو پناه:
اصل بر صلح است/ ورود به جنگ و مذاکره منوط به اذن ولی‌فقیه است
تأکید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر احترام به باور‌های دینی
آیت الله فاضل لنکرانی:
ممنوعیت حجاب در آذربایجان مقابله با حکم صریح قرآن است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سرشماری قم با روش ثبتی مبنا از دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اجرامی‌شود
پایان رقابت های قهرمانی کاراته دختران استان قم
از اختصاص ۵۷ میلیارد تومان اعتبار تا دوگانه‌سوز شدن ۱۵۵ نانوایی در قم
سفر به تاریخ اسلام در قم
کرایه تاکسی در قم ۶۵ درصد افزایش یافته است / سقف افزایش اتوبوس ۲۰ درصد
بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی در استان مشمول استاندارد اجباری هستند
دومین انفجار معدن کوهی کهک با هدف استخراج حدود ۴۰ هزار تن مصالح سنگی
نهال‌کاری ۳۳ هکتار از عرصه‌های بیابانی پلنگ‌دره قم
مهروموم یک سالن غذاخوری متخلف در جاده لنگرود قم
از خشکسالی تا فرونشست / زنگ خطر بحران آب در قم به صدا درآمد
آخرین اخبار
طلیعه حضور ۶۰۰ بانوی جدیدالورود حوزه‌های علمیه قم در حرم بانوی کرامت سلام الله علیها
آمار بالای کلاهبرداری مجازی در منطقه پردیسان قم
سفر به تاریخ اسلام در قم
کرایه تاکسی در قم ۶۵ درصد افزایش یافته است / سقف افزایش اتوبوس ۲۰ درصد
نهال‌کاری ۳۳ هکتار از عرصه‌های بیابانی پلنگ‌دره قم
بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی در استان مشمول استاندارد اجباری هستند
سرشماری قم با روش ثبتی مبنا از دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اجرامی‌شود
از اختصاص ۵۷ میلیارد تومان اعتبار تا دوگانه‌سوز شدن ۱۵۵ نانوایی در قم
دومین انفجار معدن کوهی کهک با هدف استخراج حدود ۴۰ هزار تن مصالح سنگی
مهروموم یک سالن غذاخوری متخلف در جاده لنگرود قم
پایان رقابت های قهرمانی کاراته دختران استان قم
از خشکسالی تا فرونشست / زنگ خطر بحران آب در قم به صدا درآمد
وقتی سنگ قبر بلای جان بازماندگان می‌شود
۳۹۲ زندانی جرایم غیرعمد در قم چشم‌انتظار کمک خیران هستند
از اعتماد بی‌ضابطه به طرف‌های مقابل پرهیز شود