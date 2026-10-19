\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646-\u00a0 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0637\u0644\u06cc\u0639\u0647 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0637\u0644\u0627\u0628 \u062c\u062f\u06cc\u062f\u0627\u0644\u0648\u0631\u0648\u062f \u062d\u0648\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0645\u06cc\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0645 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0638\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f6\u06f0\u06f0 \u0637\u0644\u0628\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627(\u0633) \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u06a9\u0631\u0627\u0645\u062a \u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0647\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639:\u0622\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06a9\u0631\u06cc\u0645\u0647 \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a \u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0647\u0627