باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات روز دوم پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، رقابت‌های پرتاب وزنه در کلاس F۳۳ برگزار شد که محمد صابر نماینده ایران با شکستن رکورد بازی‌ها مدال طلا را به دست آورد.

محمد صابر در این مسابقات با ثبت رکورد ۱۰.۹۵ توانست رکورد بازی‌های پاراآسیایی را بشکند. این رکورد پیش از این در اختیار محمد رضا احمدی از ایران بود که در بازی‌های ۲۰۱۸ جاکارتا با ۹.۹۲ به نام خودش ثبت کرده بود.

صابر در این مسابقات با ورزشکاران پنج کشور رقابت کرد و توانست بالاتر از پرتابگر عربستان و ازبکستان به مدال طلا برسد.

این چهارمین مدال طلای ایران در پاراآسیایی ناگویا بود.

بندری هم طلایی شد

در رقابت پرتاب نیزه کلاس F۵۳/F۵۴ عرفان بُندری رکورد ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند و با کسب امتیاز ۹۸۶ و شکستن رکورد بازی‌های پاراآسیایی، صاحب مدال طلا شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد.

بُندری در ۶ پرتابی که داشت، به ترتیب رکوردهای ۳۰.۲۴ متر، ۲۷.۱۲ متر، ۲۸.۳۶ متر، ۲۹.۴۸ متر، ۲۹.۲۷ متر و ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند تا مقتدرانه صاحب مدال طلا شود.

در این رقابت دو ورزشکار هندی در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند.

این پنجمین طلای ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا بود.

علیپور طلایی شد، اولاد نقره گرفت

همچنین رقابت‌های پرتاب وزنه در کلاس F۱۱ با حضور امیر حسین علیپور ، مهدی اولاد و حسن باجلوند پیگیری شد.

امیر حسین علیپور که مدال طلای پارالمپیک پاریس را هم دارد، با پرتاب ۱۴.۷۰ رکورد بازی‌ها را شکست و مدال طلا را کسب کرد تا ششمین طلای کاروان ایران بدست آید.

این رکورد تا پیش از این در اختیار مهدی اولاد دیگر ورزشکار ایران در این رشته بود.

مهدی اولاد هم با ثبت رکورد ۱۳.۹۳ به مدال نقره این رقابت‌ها دست پیدا کرد.

حسن باجلوند هم دیگر نماینده ایران بود که با ثبت رکورد ۱۱.۱۱ و ایستادن در رده پنجم به کارش پایان داد.

طلای هفتم بر گردن پاکباز

سامان پاکباز در رقابت‌های پرتاب وزنه قهرمان شد تا طلاهای ایران به عدد ۷ برسد.