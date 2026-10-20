در روز دوم از پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی، محمد صابر در مسابقات پرتاب وزنه بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مدال طلا دست پیدا کرد و عرفان بُندری قهرمان پرتاب نیزه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات روز دوم پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، رقابت‌های پرتاب وزنه در  کلاس F۳۳ برگزار شد که محمد صابر نماینده ایران با شکستن رکورد بازی‌ها مدال طلا را به دست آورد. 

محمد صابر در این مسابقات با ثبت رکورد ۱۰.۹۵ توانست رکورد بازی‌های پاراآسیایی را بشکند. این رکورد پیش از این در اختیار محمد رضا احمدی از ایران بود که در بازی‌های ۲۰۱۸ جاکارتا با ۹.۹۲ به نام خودش ثبت کرده بود.

صابر در این مسابقات با ورزشکاران پنج کشور رقابت کرد و توانست بالاتر از پرتابگر عربستان و ازبکستان به مدال طلا برسد.

این چهارمین مدال طلای ایران در پاراآسیایی ناگویا بود.

بندری هم طلایی شد 

در رقابت پرتاب نیزه کلاس F۵۳/F۵۴ عرفان بُندری رکورد ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند و با کسب امتیاز ۹۸۶ و شکستن رکورد بازی‌های پاراآسیایی، صاحب مدال طلا شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد.

بُندری در ۶ پرتابی که داشت، به ترتیب رکوردهای ۳۰.۲۴ متر، ۲۷.۱۲ متر، ۲۸.۳۶ متر، ۲۹.۴۸ متر، ۲۹.۲۷ متر و ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند تا مقتدرانه صاحب مدال طلا شود.

در این رقابت دو ورزشکار هندی در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند.

این پنجمین طلای ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا بود.

علیپور طلایی شد، اولاد نقره گرفت 

همچنین رقابت‌های پرتاب وزنه در کلاس F۱۱ با حضور امیر حسین علیپور ، مهدی اولاد و حسن باجلوند پیگیری شد. 

امیر حسین علیپور که مدال طلای پارالمپیک پاریس را هم دارد، با پرتاب ۱۴.۷۰ رکورد بازی‌ها را شکست و مدال طلا را کسب کرد تا ششمین طلای کاروان ایران بدست آید.

این رکورد تا پیش از این در اختیار مهدی اولاد دیگر ورزشکار ایران در این رشته بود. 

مهدی اولاد هم با ثبت رکورد ۱۳.۹۳ به مدال نقره این رقابت‌ها دست پیدا کرد. 

حسن باجلوند هم دیگر نماینده ایران بود که با ثبت رکورد ۱۱.۱۱ و ایستادن در رده پنجم به کارش پایان داد.

طلای هفتم بر گردن پاکباز

سامان پاکباز در رقابت‌های پرتاب وزنه قهرمان شد تا طلاهای ایران به عدد ۷ برسد.

 

برچسب ها: ناگویا ، پاراآسیایی ، مدال طلا ، کاروان ایران
خبرهای مرتبط
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛
آیلار جامی نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا را کسب کرد
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛
بندری بدون رقابت، فینالیست پارادوومیدانی ناگویا شد
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛
برنز پاراآسیایی بر گردن طا‌ها حسن‌پور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استقلال ۱ - ۰ گل‌گهر/ آبی‌پوشان در تعقیب صدر
تارتار: ۱۰ نفره شدن مس به پرسپولیس کمک کرد
طلاهای ایران در پاراآسیایی به ۷ رسید/ کولاک پارادوومیدانی کاران در ناگویا
آخرین اخبار
طلاهای ایران در پاراآسیایی به ۷ رسید/ کولاک پارادوومیدانی کاران در ناگویا
استقلال ۱ - ۰ گل‌گهر/ آبی‌پوشان در تعقیب صدر
تارتار: ۱۰ نفره شدن مس به پرسپولیس کمک کرد
ضیغمی‌نژاد سومین طلای کاروان ایران را از آب گرفت/ ایزدیار دوم شد
پرسپولیس ۳ - ۰ مس شهر بابک/ تثبیت صدرنشینی شاگردان تارتار
مدال برنز از دست علیرضا ایزدی پرید
برگزاری مسابقات قهرمانی نمایشی دفاع شخصی بانوان استان تهران با حضور مسئولان و پیشکسوتان
بندری بدون رقابت، فینالیست پارادوومیدانی ناگویا شد
نقره حبیبی و برنز سهرابی‌تبار در پرتاب کلاب ناگویا
فلفلی: بردن چین بازی مرگ و زندگی بود/ می‌خواهیم به فینال برسیم
پنجمی جهان آبادی در شنا ۱۰۰ متر آزاد مردان
آیلار جامی نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا را کسب کرد
شکست تیم والیبال نشسته بانوان ایران برابر چین
برنز پاراآسیایی بر گردن طا‌ها حسن‌پور
خناری نژاد: هدف ارتقای زیرساخت‌های ژیمناستیک است / از علیرضا دبیر کمک می‌گیرم + فیلم
دومین طلای ایران را الهام صالحی ضرب کرد/ تورانی نقره‌ای شد + عکس
پیام رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک برای کاروان پاراآسیایی ایران در ناگویا
آزمون نیمکت استقلال؛ جانشینان مصدومان چه می‌کنند؟
اسبقیان: اتحاد و انسجام ملی باید بر هر اختلافی اولویت داشته باشد+فیلم
خط حمله استقلال زیر ذره‌بین؛ موقعیت‌سازی کافی نیست
سهراب به دنبال تثبیت هویت تاکتیکی استقلال
اسبقیان: انصراف نوظهوری به انسجام ژیمناستیک کمک کرد
نخستین مدال ایران در پاراآسیایی ناگویا برنزی شد
انتقام هانگژو با برد شیرین فوتبال نابینایان ایران مقابل چین
ثبت تصویری ماندگار در قلب لاس‌وگاس؛ دبل تاریخی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی
پیام معنادار درستکار پس از قهرمانی ایران در آمریکا + عکس
تمرکز قلعه‌نویی به جای جر و بحث روی مسائل فنی باشد
هادی خناری‌نژاد رئیس فدراسیون ژیمناستیک شد
هت‌تریک برد بسکتبال با ویلچر مردان ایران؛ شاگردان سلطانی در مرحله حذفی
دیبایی با رکورد شکنی به فینال پرتاب دیسک رسید 