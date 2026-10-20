نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد با بیش از ۴۰ شناور در این آبراه برخورد صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس بامداد سه شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ در پیامی در شبکه ایکس به تشریح وضعیت فهرست عدم سازگاری شناورها پرداخت و افزود: تا کنون ۱۲۲ شناور به فهرست عدم سازگاری مدیریت آبراه خلیج_فارس اضافه شده‌اند.

بر اساس نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، با بیش از ۴۰ شناور برخورد صورت گرفته است. همچنین ۱۹ شناور در حال مذاکره برای پیشگیری از قرارگرفتن در فهرست یا حذف از آن هستند.

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس افزود: ۲ شناور پذیرفته‌اند با ایفای تعهدات از فهرست حذف شوند. حدود ۳۰ شناور پس از دریافت اخطار، در صورت عدم پاسخگویی به فهرست اضافه خواهند شد.

در این پیام تصریح شده است: مدیریت آبراه خلیج فارس در صورت پیگیری داوطلبانه تخلف از سوی شناورها، برای حذف از فهرست مساعدت‌هایی لحاظ خواهد کرد.

برچسب ها: تنگه هرمز ، خلیج فارس ، قدرت ایران
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