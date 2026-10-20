وزیر امور خارجه ضمن اشاره به دیدار با همتای روی خود تاکید کرد، در طول تاریخ همکاری ایران و روسیه هرگز تا این اندازه به یکدیگر نزدیک نبوده‌ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی بامداد سه شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ در شبکه ایکس و پس از دیدار روز گذشته(دوشنبه) با وزیر امور خارجه روسیه در تهران نوشت: میزبان سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، برای گفت‌وگوهایی به‌موقع در تهران بودم.

وی ادامه داد: درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات، از اروپا تا غرب آسیا، از جمله لبنان، فلسطین، اوکراین و یمن گفت‌وگو کردیم. همچنین بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و هسته‌ای تمرکز داشتیم.

عراقچی تاکید کرد: در طول تاریخ همکاری ایران و روسیه هرگز تا این اندازه به یکدیگر نزدیک نبوده‌ است.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، سرگئی لاوروف
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صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۲۸ مهر