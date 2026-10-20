باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

انتقال کالا از مسیر دریا به‌صرفه‌تر است + فیلم

معاون سازمان توسعه تجارت در مورد انتقال کالا از طریق دریا نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر روشن معاون سازمان توسعه تجارت با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص انتقال کالا از مسیر دریا توضیحاتی را ارائه کرد. 

 

 

مطالب مرتبط
انتقال کالا از مسیر دریا به‌صرفه‌تر است + فیلم
young journalists club

خروج مغروقه‌ها از آبراه بین المللی اروند

انتقال کالا از مسیر دریا به‌صرفه‌تر است + فیلم
young journalists club

اولین محموله تجاری با موفقیت در بندر سجافی هندیجان تخلیه و بارگیری شد

انتقال کالا از مسیر دریا به‌صرفه‌تر است + فیلم
young journalists club

مصوبه دولت موجب رونق و ساماندهی تجارت در استان بوشهر خواهد شد

پربیننده‌ترین‌ها
از تنگه هرمز تا خیابان‌های پاریس؛ صورت‌حساب جنگ برای اروپا + فیلم
۴۷۸

از تنگه هرمز تا خیابان‌های پاریس؛ صورت‌حساب جنگ برای اروپا + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
در مدح زنان ایران؛ ستون‌های استوار روز‌های سخت + فیلم
۴۳۰

در مدح زنان ایران؛ ستون‌های استوار روز‌های سخت + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha