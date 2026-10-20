سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری با هدف رفع موانع تأمین مالی، تسریع در تکمیل طرح‌های اولویت‌دار صنعتی و معدنی و هدایت سرمایه‌های معطل‌مانده به سمت تولید و اشتغال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در رادیو اقتصاد اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید، حفظ و استمرار اشتغال و رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های تولیدی، علاوه بر پیگیری مسائل و مشکلات مرتبط با ثبات تولید، بستری برای توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش تولید و اشتغال و رفع موانع سرمایه‌گذاری فراهم شده است.

وی افزود: ریاست کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صمت بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود و معاونان تخصصی وزارتخانه، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مشاور وزیر در امور دولت، سخنگوی وزارتخانه و دو نفر از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در ترکیب این کمیته حضور خواهند داشت.

شناسایی موانع تأمین مالی و تسریع در تکمیل طرح‌های صنعتی

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اهداف تشکیل این کمیته گفت: شناسایی و رفع تنگناهای نقدینگی، تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های اولویت‌دار، فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول تأمین مالی و شناسایی ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های جدید، از مهم‌ترین اهداف این کمیته به شمار می‌رود.

زارعی ادامه داد: شناسایی و اولویت‌بندی طرح‌های مهم، بررسی موانع تأمین مالی، طراحی راهکارهای تأمین منابع و پیگیری رفع موانع اجرایی تا حصول نتیجه، از مهم‌ترین مأموریت‌های این کمیته خواهد بود.

وی هدایت منابع و سرمایه‌های معطل‌مانده سال‌های گذشته به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال، توسعه صادرات و تکمیل زنجیره ارزش را از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده برای این کمیته عنوان کرد.

به گفته زارعی، هدایت سرمایه‌های راکد به سمت تولید و اشتغال، استفاده از روش‌های مشارکتی و کاهش زمان اجرای پروژه‌ها نیز در چارچوب مأموریت‌های این کمیته دنبال خواهد شد.

استفاده از ابزارهای نوین برای جذب سرمایه‌های خرد مردم

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌ها اظهار کرد: هر سرمایه‌ای به نگهداری و افزایش ارزش نیاز دارد و استفاده از ابزارهای جدید در بازار سرمایه، از جمله تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌های خرد مردم را فراهم کند و این امکان را به سرمایه‌گذاران بدهد که از منافع حاصل از اجرای پروژه‌ها بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به ظرفیت گروه‌های دارای منافع مشترک و ضرورت استفاده از ابزارهای مشارکتی افزود: می‌توان با بهره‌گیری از این ابزارها و شناسایی ظرفیت‌های موجود، زمینه تحقق خصوصی‌سازی واقعی را فراهم کرد و با مشارکت دادن مردم در شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی، به سمت تحقق اقتصاد مردمی حرکت کرد.

زارعی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مشترک و جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و معدنی، در چارچوب ابزارهای نوین تأمین مالی، از دیگر محورهای مأموریتی کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صمت است.

وی با تأکید بر نقش اقدامات عملی در جلب اعتماد عمومی گفت: هر میزان اقدامات عملی در این زمینه افزایش یابد، اعتمادآفرینی بیشتری شکل می‌گیرد. فرهنگ‌سازی و ایجاد اعتماد در میان مردم می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که آن‌ها نیز در سرمایه‌گذاری‌ها سهیم هستند و چشم‌انداز روشن‌تری از آینده پروژه‌ها خواهند داشت.

سخنگوی وزارت صمت در پایان با اشاره به روش‌های تأمین مالی مورد استفاده در گذشته خاطرنشان کرد: پیش از این، بیشتر از اوراق مشارکت استفاده می‌شد، اما اکنون می‌توان با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، این روش‌ها را در چارچوبی قانونمند و استاندارد توسعه داد و زمینه مشارکت گسترده‌تر سرمایه‌گذاران در طرح‌های صنعتی و معدنی را فراهم کرد.

 

برچسب ها: سرمایه گذاری ، تجارت
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