باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - دونالد ترامپ دو روز قبل حمایت خود را از بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر ( پنجم آبان) رژیم اسرائیل اعلام کرد.

این حمایت در شرایطی صورت گرفت که ائتلاف حاکم اسرائیل برای حفظ اکثریت پارلمانی با چالش روبه‌روست و مخالفان نتانیاهو عملکرد امنیتی دولت او را زیر سؤال برده‌اند. رویترز گزارش داده است که نتیجه انتخابات و توان احزاب برای تشکیل ائتلاف همچنان نامشخص است.

حمایت کامل ترامپ از نتانیاهو در شرایطی رسانه‌ای شد که در هفته‌های اخیر، تحلیلگران اسرائیلی از خسته شدن ترامپ از حیله‌گری نتانیاهو صحبت می‌کردند و پیش‌تر نیز هنگام حضور نتانیاهو برای شرکت در اجلاس مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، دیداری بین نتانیاهو و ترامپ برگزار نشد؛ تحلیل‌گران بر این باور بودند ترامپ به دلیل نگرانی از کاهش محبوبیت خود، ارتباط با نتانیاهو را به حداقل رسانده است.

جنگ با ایران؛ هزینه‌ای فراتر از میدان نظامی

برای نتانیاهو، تقابل با ایران بخشی از ادعای دیرینه او درباره تأمین امنیت رژیم اسرائیل است؛ اما طولانی‌شدن جنگ و تداوم بحران‌های منطقه‌ای، این ادعا را با پرسش‌هایی درباره دستاورد‌های واقعی عملیات نظامی مواجه کرده است.

در آمریکا نیز پیامد‌های جنگ به مسئله‌ای داخلی تبدیل شده است. رویترز گزارش داد که ترامپ اعلام کرده آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ۳ نوامبر حمله‌ای به ایران انجام نخواهد داد و به مذاکرات جاری اشاره کرده است. این موضع نشان می‌دهد که ملاحظات سیاسی و هزینه‌های جنگ در تصمیم‌گیری واشنگتن نقش دارند؛ هرچند به‌تنهایی دلیل قطعی برای تعیین انگیزه ترامپ نیست.

چرا ترامپ از نتانیاهو حمایت کرد؟

وضعیت نتانیاهو در نظرسنجی‌های هفته گذشته، ضعیف بود و به نظر می‌رسید این موضوع منجر به نگرانی ترامپ در خصوص تکرار ماجرای مجارستان و شکست افراد مورد حمایت ترامپ شود؛ افزایش اقبال به نتانیاهو در نظرسنجی‌ها هرچند هنوز با پیروزی فاصله دارد؛ اما احتمال شکست او کاهش‌یافته است.

ازسوی‌دیگر به نظر می‌رسد ترامپ به این نتیجه رسیده است که در صورت دخالت‌نکردن در انتخابات اسرائیل، می‌توان دو نتیجه برای این انتخابات متصور بود؛ شکست نتانیاهو یا بی‌نتیجه بودن انتخابات. ازاین‌روی ترجیح داد از نتانیاهو حمایت کند.

علاوه بر اینها ترامپ، همان‌گونه که در متن حمایتی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، بر این باور بود که در صورت شکست نتانیاهو در انتخابات، سایر سیاست‌مداران در رژیم صهیونیستی علاقه چندانی به جنگ با ایران ندارند؛ بنابراین ترامپ تصمیم گرفت از نتانیاهو حمایت کند تا رژیم صهیونیستی او را دست‌کم در تهدیدات لفظی علیه ایران همراهی کند.

مهم‌تر از موارد فوق، این بود که کنار گذاشته‌شدن نتانیاهو بعد از جنگ با ایران و خصوصاً روی کار آمدن افرادی که انگیزه کمتری برای جنگ تمام‌عیار با ایران دارند، این انگاره را به ذهن منتقل می‌کند که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران شکست‌خورده‌اند. ترامپ نیز تمام تلاش خود را به کار گرفته تا خود را به‌عنوان طرف پیروز جنگ عنوان کند، این در حالی است که به هیچ‌یک از اهداف خود در این جنگ نرسیده است.

گادی آیزنکوت، رقیب اصلی نتانیاهو هم بعد از اعلام حمایت ترامپ از نتانیاهو ضمن تأکید بر احترام خود به ترامپ و قدردانی از اقداماتی که او برای اسرائیل انجام داده است، تصریح کرد که انتخابات، مسئله‌ای داخلی در اسرائیل است و تنها شهروندان اسرائیلی حق دارند نتیجه آن را تعیین کنند.

اما آشکارترین مسئله این روزهای نتانیاهو، گرفتاری انتخاباتی اوست؛ تا پیش از این هرچند آرای ائتلاف نتانیاهو نسبت به اپوزسیون کم‌تر بود، اما آن‌ها نیز قادر به تشکیل دولت نبودند. اما امروز شرایط درحال حرکت به سمتی است که مخالفان نتانیاهو خواهند توانست از حد نصاب تشکیل دولت عبور کنند.

بخش مهمی از جنگ‌ها و تحرکات کنونی رژیم صهیونیستی ضروری نبوده و نیست و طبق منطق آمریکایی انجام می‌شوند. احتمال دارد اپوزسیون علی‌رغم تندرو بودن و جنگ‌طلبی رایج صهیونیست‌ها، قصد انطباق بیشتری با منافع خود را داشته باشند که باعث شده ترامپ احساس خطر کند.

نفرت از بازندگان

اما روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت پیام حمایت ترامپ از نتانیاهو بیشتر جنبه حمایت شخصی از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دارد. ترامپ که به نفرت از بازندگان معروف است این بار در اقدامی غیر متعارف حمایت زودهنگام خود را از نتانیاهو اعلام کرد به ویژه آن که هم‌پیمان وی یعنی نخست‌وزیر مجارستان در انتخابات شکست خورد.

بر اساس این گزارش، ممکن است این حمایت ترامپ از نتانیاهو به دلیل تمایل رئیس‌جمهور آمریکا برای جنگ افروزی مجدد در منطقه باشد چرا که بسته شدن تنگه هرمز باعث افزایش شدید هزینه های زندگی و کاهش محبوبیت وی شده است.

ترامپ از شکست خوشش نمی آید و پیشتر در موضع گیری های سیاسی اش به این نکته اشاره کرده است؛ معمولا از نامزدهایی که احتمال شکست آنها را می دهد حمایت نمی کند حتی اگر با منافع آنها همسو باشد.

وی معمولا تا لحظه آخر صبر می کند تا ببیند نتایج نظرسنجی ها به نفع چه کسی است و بعد از او حمایت می کند. علاوه بر این ترامپ یک خشم قدیمی از نتانیاهو به دلیل تبریک گفتن به پیروزی بایدن در انتخابات دارد که فراموش نشده است.

محاسبات انتخاباتی و محدودیت راهبرد فشار

حمایت واشنگتن از نتانیاهو، هم‌سویی دو طرف در قبال ایران را برجسته می‌کند؛ اما این هم‌سویی لزوماً به معنای دستیابی به اهداف نظامی و سیاسی آنها نیست. جنگ علاوه بر هزینه‌های مستقیم نظامی، بازار‌های انرژی و اقتصاد منطقه را نیز تحت فشار قرار داده و ادامه آن می‌تواند دامنه پیامد‌ها را گسترش دهد.

در چنین شرایطی، ایران در محاسبات امنیتی و انتخاباتی واشنگتن و تل‌آویو جایگاهی محوری دارد. تلاش برای بهره‌برداری سیاسی از تقابل نظامی، هزینه‌های جنگ را از میان نمی‌برد و حمایت خارجی نیز تضمینی برای عبور رهبران از بحران‌های داخلی نیست.

انتخابات رژیم اسرائیل و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، هر دو در فضایی برگزار می‌شوند که پیامد‌های جنگ بر تصمیم‌های سیاسی سایه انداخته است؛ وضعیتی که محدودیت‌های راهبرد فشار را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد تداوم تقابل، بدون دستاوردی روشن و پایدار، می‌تواند هزینه‌های سیاسی بیشتری برای طراحان آن به همراه داشته باشد.