باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از اجرای افزایش مبلغ کالابرگ برای افرادی که درخواست خود را ثبت کرده‌اند در مهرماه خبر داد و گفت: افرادی که پیامک ثبت درخواست افزایش مبلغ کالابرگ را دریافت کرده‌اند، اما هنوز موفق به ثبت درخواست نشده‌اند، می‌توانند در آبان‌ماه برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

نوروزی اظهار کرد: افزایش مبلغ کالابرگ در مهرماه برای افرادی که درخواست خود را ثبت کرده‌اند، اجرایی خواهد شد و مبلغ جدید به یک میلیون تومان اعتبار فعلی کالابرگ به ازای هر نفر اضافه می‌شود.

وی افزود: آن دسته از هموطنانی که پیامک ثبت درخواست افزایش مبلغ کالابرگ برای آن‌ها ارسال شده، اما به هر دلیلی هنوز موفق به ثبت درخواست خود در سامانه «دولت من» یا از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نشده‌اند، فرصت خواهند داشت در آبان‌ماه درخواست خود را ثبت کنند.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد: افرادی که پیامک برای آن‌ها ارسال شده، اما تا پایان مهلت فعلی نیز موفق به ثبت درخواست نمی‌شوند، در آبان‌ماه فرصت خواهند داشت تا درخواست خود را ثبت کنند و از افزایش اعتبار کالابرگ محروم نشوند.

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: سایر هموطنانی که تاکنون پیامک ثبت درخواست افزایش مبلغ کالابرگ را دریافت نکرده‌اند نیز در ادامه اجرای طرح، در صورت احراز شرایط و تشخیص استحقاق دریافت اعتبار بیشتر، مشمول افزایش مبلغ کالابرگ خواهند شد.