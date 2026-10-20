رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: افزایش مبلغ کالابرگ در مهرماه برای افرادی که درخواست خود را ثبت کرده‌اند، اجرایی خواهد شد و مبلغ جدید به یک میلیون تومان اعتبار فعلی کالابرگ به ازای هر نفر اضافه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از اجرای افزایش مبلغ کالابرگ برای افرادی که درخواست خود را ثبت کرده‌اند در مهرماه خبر داد و گفت: افرادی که پیامک ثبت درخواست افزایش مبلغ کالابرگ را دریافت کرده‌اند، اما هنوز موفق به ثبت درخواست نشده‌اند، می‌توانند در آبان‌ماه برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

نوروزی اظهار کرد: افزایش مبلغ کالابرگ در مهرماه برای افرادی که درخواست خود را ثبت کرده‌اند، اجرایی خواهد شد و مبلغ جدید به یک میلیون تومان اعتبار فعلی کالابرگ به ازای هر نفر اضافه می‌شود.

وی افزود: آن دسته از هموطنانی که پیامک ثبت درخواست افزایش مبلغ کالابرگ برای آن‌ها ارسال شده، اما به هر دلیلی هنوز موفق به ثبت درخواست خود در سامانه «دولت من» یا از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نشده‌اند، فرصت خواهند داشت در آبان‌ماه درخواست خود را ثبت کنند.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد: افرادی که پیامک برای آن‌ها ارسال شده، اما تا پایان مهلت فعلی نیز موفق به ثبت درخواست نمی‌شوند، در آبان‌ماه فرصت خواهند داشت تا درخواست خود را ثبت کنند و از افزایش اعتبار کالابرگ محروم نشوند.

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: سایر هموطنانی که تاکنون پیامک ثبت درخواست افزایش مبلغ کالابرگ را دریافت نکرده‌اند نیز در ادامه اجرای طرح، در صورت احراز شرایط و تشخیص استحقاق دریافت اعتبار بیشتر، مشمول افزایش مبلغ کالابرگ خواهند شد.

 

برچسب ها: یارانه ، کالابرگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۸
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
سلام . من نه خونه دارم نه ماشین رفتم کافی نت اشتباهی برام زده که ماشین دارم و ثبت کرده بهش گفتم برام ویرایش کن میگه نمیشه . کسانی که اشتباهی براشون یه چیزی ثبت شده باشه چگونه میتونن اصلاح و ویرایش کنند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
سلام من فرم کالابرگ رو پرکردن ولی این ماه افزایش کالا برگ نداشتم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
۲۲ میلیون تومان حقوق میگرم اما این اضافه معیشت بهم تعلق نگرفت کسی را هم میشناسم ۲ تا ماشین تراکتور زمین کشاورزی ۲ تا خونه چند قطعه زمین ساختمانی بر خیابان موتورسیکلت و حقوق بالا دارد به او تعلق گرفته چگونه است
۳
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
اینا گوششون از این حرفا پره
نامردتر از اینا در کره خاکی نیست
وقتی جنگ نبود وضع همین بود حالا هم همینه
اگه قبل جنگ به مردم رسیده بودند الان جنگی وجود نداشت
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۶:۱۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
متاسفانه من حقوق هم نمیگیرم ولی چون بیمه آزاد رد میکنم میگن حقوقت بالای بیست تومنه بخدا با چه بدبختی دارم بیمه رد میکنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
دهک ۳هستم ماشین هم ندارم ولی میریم توسایت میگه به شماتعلق نمیگیره
۰
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
سلام الان آخر مهر ماه هستیم دیگه پس کو افزایش کالابرگ تا الان که چیزی واریز نشده
۱
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
وقتی نه خانه دارم و نه حتی پس اداری و خودرو پراید مدل پایین دارم چرا باید افرادی را ببینیم که وصع مالی‌شان بسیار خوب است پیامک‌دریافت کرده اند فکر می‌کنید اعتمادی اصلا به دولت باقی میماند گند زدید به به زندگی مردم
۲
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا عارفی
۱۴:۰۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
من مدد جوی سازمان بهزیستی هستم برای من ندادند کار این دولت برعکسه آنهایی که وضعشان خوب هست اضافه میشه ولی آنهایی که مدد جو هستند خیر متأسفم برای شما!!!!
۱
۲۱
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United States of America
احمد
۱۳:۵۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
شبیه صدقه شده
۴
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
استقلال
۱۳:۲۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
عدالت .....
۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۲:۴۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
صبح رفتم نون بربری گرفتم دونه ای ۵۰.۰۰۰ تومان. کالابرگ رو به ملت نده نون و مرغ رو هم گرون نکن نخواستیم
۰
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
صبر کن دو ماه دیگه رو ببین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
تا اسم افزایش کالا برگ میاد همه چیز گرونتر میشه دولت لطف کنه این کالا برگ دریافت کنه قیمت به قبل اومدن این دولت برگردونه
Iran (Islamic Republic of)
خدامراد قانع دهکردی
۱۲:۱۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
سلام
من دارای فرزند معلول هستم و بازنشسته و بیمار اولاً دهک من را 10 اعلام کرده‌اند بعد هم کالا برگ بهم اضافه نشد چه کسی پشت این سیستم نشسته نمی‌دانیم خواهشمندم رسیدگی کنید ارسالی از چهارمحال و بختیاری
۲
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
اون دنیا باید جواب این بی عدالتی را کی باید بده
۲
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
کدوم دنیا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
والله والله والله والله مردم کالا برگ نمی خواهند فقط یکماه تورم کنترل کنید اگر نتوانستید
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
نه خونه داریم نه ماشین بزور با حقوق چندرغاز تا سرماه میرسونیم مشمول کالابرگ نیستیم ولی اونی که چنتا زمین و خونه و ماشین داره مشمول کالابرگ شده، اینجوریه که منه فقر فقیرتر میشم اون پولدار پولدارتر اگه این بی عدالتی نیست پس چیه؟
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
پدر و مادر پیر بنده در دهک یک قرار دارند از مال دنیا همون خونه که توش هستن رو دارند و باماهی۱۷تومن مستمری بگیر تامین هستند.
لطفا چند روز فرصت برای جاماندگان بزارید.کسی نبود براشون انجام بده.لطفا فرصت دوباره برای جاماندگان بزارید.
با تشکر
اگر تو مهر اعمال بشه که خوبه.
درسته گرانی و تورم زیاده اما این همه سیاه نمایی هم غیر طبیعی هستش.دولت زیر بار انواع و اقسام فشار ها قرار داره.
بی انصاف نباشید لطفا
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