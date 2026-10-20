باشگاه خبرنگاران جوان - از میان ۹۷ زمین‌لرزه رخ‌داده طی این هفته، ۸۵ زمین‌لرزه دارای بزرگی کمتر از ۳ ریشتر، ۱۰ زمین‌لرزه دارای بزرگی بین ۳ تا ۴ ریشتر و ۲ زمین‌لرزه نیز با بزرگی ۴ تا ۵ ریشتر به ثبت رسیده است.

همچنین در این بازه زمانی هیچ زمین‌لرزه‌ای در محدوده بزرگی ۵ تا ۶ ریشتر رخ نداده است. زمین‌لرزه شاخص هفته نیز زلزله‌ای با بزرگی ۴.۲ ریشتر بود که در ساعت ۱۲:2۹:۳۲ مورخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در منطقه «نودژ» واقع در استان کرمان به ثبت رسید. همچنین منطقه نودژ با وقوع ۶ زمین‌لرزه، لرزه‌خیزترین منطقه کشور در این هفته بوده است.

بررسی آمار زمین‌لرزه‌ها به تفکیک استان‌های کشور نشان می‌دهد که استان کرمان با ثبت ۱۵ زمین‌لرزه و استان یزد با ثبت ۱۱ زمین‌لرزه، بیشترین تعداد زمین‌لرزه‌ها را در سطح کشور به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، استان‌های خراسان رضوی و سمنان هر کدام با ثبت ۹ زمین‌لرزه، استان قم با ثبت ۸ زمین‌لرزه، و استان فارس با ثبت ۶ زمین‌لرزه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

همچنین طی این مدت، در استان‌های اصفهان و خراسان شمالی هر یک ۵ زمین‌لرزه، در استان‌های کرمانشاه و خراسان جنوبی هر کدام ۴ زمین‌لرزه، و در استان‌های گلستان، لرستان و مازندران هر یک ۳ زمین‌لرزه به ثبت رسیده است.

در ادامه این آمار، استان‌های آذربایجان غربی، بوشهر، کردستان و هرمزگان هر کدام شاهد وقوع ۲ زمین‌لرزه بوده‌اند و در هر یک از استان‌های ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نیز یک زمین‌لرزه گزارش شده است.

از سوی دیگر، بر اساس داده‌های شبکه لرزه‌نگاری کشور، در ۱۰ استان شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، قزوین، گیلان، مرکزی، خوزستان، زنجان، همدان و سیستان و بلوچستان هیچ زمین‌لرزه‌ای (صفر مورد) طی این بازه زمانی به ثبت نرسیده است.

منبع: مرکز لرزه نگاری