وزیر جنگ آمریکا در آستانه انتخابات اسرائیل در سفری اعلام‌نشده با بنیامین نتانیاهو دیدار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز به نقل از آکسیوس گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در سفری اعلام‌نشده به اراضی اشغالی اسرائیل با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، دیدار کرده است؛ دیداری که هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده است. 

پایگاه خبری آکسیوس روز دوشنبه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در جریان سفری اعلام‌نشده به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو دیدار کرده است.

رویترز اعلام کرد که در زمان انتشار این گزارش نتوانسته بود به‌طور مستقل وقوع این دیدار را تأیید کند. با این حال، هگست در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که به دیدار نظامیان آمریکایی مستقر در حوزه مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) رفته است؛ حوزه‌ای که خاورمیانه، شمال‌شرق آفریقا و بخش‌هایی از آسیا را در بر می‌گیرد.

پنتاگون از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرد و سفارت اسرائیل در واشنگتن نیز بلافاصله به درخواست برای ارائه توضیح پاسخ نداد.

دیدار احتمالی در آستانه انتخابات اسرائیل

خبر سفر هگست یک روز پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حمایت خود را از نتانیاهو در انتخابات پارلمانی هفته آینده اسرائیل اعلام کرد.

این انتخابات نخستین انتخابات پس از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس علیه اسرائیل خواهد بود.

بر اساس نظرسنجی‌های منتشرشده، پیش‌بینی می‌شود ائتلاف نتانیاهو اکثریت لازم برای ادامه حاکمیت را از دست بدهد؛ هرچند احزاب مخالف نیز ممکن است برای تشکیل دولت با دشواری مواجه شوند.

موضع متفاوت معاون رئیس‌جمهور آمریکا

در مقابل، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای از تأیید یا حمایت از نتانیاهو در انتخابات اسرائیل خودداری کرد و گفت قصد دخالت در انتخابات این رژیم را ندارد.

ونس در گفت‌و‌گو با رسانه دیجیتال «۲WAY» اظهار داشت: «من از نامزد‌های آمریکایی حمایت می‌کنم و تمرکزم بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا است.»

وی افزود: «من نه مخالف حمایت از او هستم و نه موافق حمایت از او؛ قصد ندارم در انتخابات اسرائیل دخالت کنم.»

ونس که اوایل سال جاری میلادی در جریان سفر به بوداپست از ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، در انتخابات این کشور حمایت کرده بود، با این اظهارات بر تفاوت رویکرد خود با ترامپ در قبال انتخابات اسرائیل تأکید کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: وزیر جنگ ، اراضی اشغالی ، جنگ ایران و آمریکا
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