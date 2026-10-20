وزیر آموزش‌و پرورش با بیان اینکه آموزش حضوری مدارس به‌صراحت اعلام شده، گفت: پیش‌داوری‌ها درباره تعطیلی مدارس درست نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌و پرورش روز سه شنبه در حاشیه افتتاح بزرگ‌ترین طرح میدان همدلی در استان همدان در جمع خبرنگاران، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره احتمال تعطیلی مدارس و غیرحضوری شدن آموزش از اواسط آبان‌ماه، این گمانه‌زنی‌ها را پیش‌داوری دانست و بر تداوم آموزش حضوری تاکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش حضوری مدارس به‌صراحت اعلام شده است، اظهار کرد: پیش‌داوری‌ها درباره تعطیلی مدارس درست نیست و سیاست اصلی آموزش‌وپرورش، استمرار فعالیت مدارس به‌صورت حضوری است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: برای شرایط احتمالی و تهدید‌هایی که ممکن است در کشور ایجاد شود، دستورالعملی آماده شده است که در روز‌های آینده با همکاری وزارت کشور و وزیر کشور به استانداران ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: استانداران بر اساس میزان تهدید‌ها و شرایط موجود در هر استان و با تصمیم‌گیری در شورای تأمین، اقدامات لازم را انجام خواهند داد و تاکید می‌کنم حتی در صورت بروز شرایط خاص در کشور نیز تعطیلی یکپارچه مدارس در سراسر کشور نخواهیم داشت.

کاظمی با اشاره به تصمیم دولت درباره واگذاری اختیار تعطیلی مدارس به وزیر آموزش‌وپرورش، گفت: کارگروهی تشکیل داده‌ایم تا شاخص‌های مربوط به تعطیلی مدارس را بررسی و بازبینی کند.

وی تاکید کرد: مدارس باید آخرین واحد‌هایی باشند که در شرایط اضطراری، فوق‌العاده و اجتناب‌ناپذیر به‌صورت غیرحضوری اداره می‌شوند و تمام تلاش ما و استانداران این است که جریان آموزش به‌صورت حضوری استمرار داشته باشد و با اتخاذ تدابیر لازم در استان‌ها و سطح کشور، از تعطیلی مدارس جلوگیری شود.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی اظهار کرد: در یک سال گذشته با وجود جنگ‌های تحمیلی فعالیت‌های عمرانی حوزه آموزش متوقف نشد و حدود یک‌ونیم میلیون مترمربع فضای آموزشی در همین مدت ساخته شد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن واحد‌های آموزشی در جریان حملات آمریکا، از اقدامات انجام‌شده برای بازگشت مدارس آسیب‌دیده به چرخه آموزش خبر داد و بر نقش خیرین، مردم و بخش‌های مختلف در بازسازی و راه‌اندازی مجدد این واحد‌ها تأکید کرد.

کاظمی در ادامه به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی در مدارس اشاره کرد و برنامه ساخت و تکمیل ۱۳۵ استخر خبر داد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر لازم در سطح استان‌ها و کشور، زمینه استمرار آموزش حضوری فراهم شود و مدارس تا حد امکان از تعطیلی دور بمانند.

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، وزیر آموزش وپرورش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۲:۵۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
۱۵ روز میشه که ما درگیر آنفولانزا هستیم . نمی‌گذارم فرزندم به مدرسه برود جونش واجب‌تر از درس هست.
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
پس خبری هست😂😂😂
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
باید حادثه ی دیگه ای مثل میناب پیش بیاد تا به فکر جون بچه های مردم باشین
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
فقط حفظ ظاهر میکنید
دانش آموزان هنوز کتاب نگرفتن
کارودانش فنی حرفه ای
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
جناب وزیر لطفا بازرسی از مدارس دولتی درتهران را ادامه دهید علاوه به شهریه اجباری کلاسهای جبرانی اجباری ماهی یک میلیون وکلاس ربا تیک اجباری ماهیانه هم در دستور کالا مقطعه دوره اول متوسطه هست چرا بازرسان جلواین مدیران زیاده خواه را نمی گیرند.
۰
۲
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