باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - محمدرضا فرقانی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی به وضعیت نظام آموزشی، کاهش بودجه‌های آموزشی و سیاست‌های دولت این کشور اظهار کرد: دانش‌آموزان مطالبات صنفی و انتقادات خود را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز مطرح کردند، اما برخورد خشونت‌آمیز پلیس به تشدید درگیری‌ها و گسترش اعتراضات انجامید.

وی افزود: نحوه برخورد با دانش‌آموزان معترض در فرانسه، ادعا‌های کشور‌های غربی درباره احترام به آزادی بیان، حق اعتراض و رعایت حقوق بشر را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است.

به گفته وی، برخورد با معترضان، به‌ویژه نوجوانان، باید متناسب با سن و ماهیت مطالبات آنان باشد و حقوق انسانی آنان مورد توجه قرار گیرد.

سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان با مقایسه مواضع دولت فرانسه در قبال اعتراضات داخلی این کشور با اظهارات مقام‌های فرانسوی درباره مسائل داخلی ایران، تصریح کرد: این رویکرد نشان‌دهنده استاندارد‌های دوگانه در سیاست‌های حقوق بشری برخی کشور‌های غربی است؛ به‌گونه‌ای که رفتار خود آنها با معترضان، با معیار‌هایی که برای ارزیابی عملکرد کشور‌های دیگر مطرح می‌کنند، همخوانی ندارد.



فرقانی تأکید کرد: استفاده ابزاری از مفاهیم حقوق بشر و آزادی‌های مدنی برای پیشبرد اهداف سیاسی، اعتبار ادعا‌های کشور‌های غربی در این زمینه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به مواضع فرانسه در قبال جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: دولت فرانسه باید درباره نحوه برخورد با معترضان و نیز مواضع خود در قبال مسائل حقوق بشری سایر کشور‌ها پاسخگو باشد.