باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دلیل شروع اعتراضات در فرانسه چه بود؟ + فیلم

خبرنگار صداوسیما در مورد دلیل شروع اعتراضات در فرانسه توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیمی، خبرنگار صداوسیما در گفتگو با برنامه صبحانه ایرانی در خصوص دلیل شروع اعتراضات در فرانسه نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
دلیل شروع اعتراضات در فرانسه چه بود؟ + فیلم
young journalists club

فرانسه در آتش و دود + فیلم

دلیل شروع اعتراضات در فرانسه چه بود؟ + فیلم
young journalists club

ادامه غارت فروشگاه‌ها در فرانسه در خلال اعتراضات + فیلم

دلیل شروع اعتراضات در فرانسه چه بود؟ + فیلم
young journalists club

تاثیر تنش‌ها بر مناسبات و وجهه بین‌المللی فرانسه 

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha