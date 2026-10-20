محمد صابر فتح‌آبادی با ثبت رکورد ۱۰.۹۵ متر در پرتاب وزنه کلاس F۳۳، ضمن کسب مدال طلا، رکورد بازی‌های پاراآسیایی را شکست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صابر فتح‌آبادی، نماینده ایران در رقابت‌های پرتاب وزنه کلاس F۳۳، در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ به مدال طلا دست یافت. در ادامه رقابت‌های روز دوم پارادوومیدانی، فتح‌آبادی با ثبت رکورد ۱۰.۹۵ متر ضمن کسب عنوان قهرمانی، رکورد بازی‌های پاراآسیایی را نیز به نام خود ثبت کرد.

پیش از این، رکورد این ماده با ثبت حدنصاب ۹.۹۲ متر در اختیار محمدرضا احمدی، دیگر نماینده ایران، بود که در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا به ثبت رسیده بود. فتح‌آبادی در این رقابت‌ها با نمایندگان پنج کشور به رقابت پرداخت و با عملکردی برتر از پرتابگران عربستان و ازبکستان، مدال طلای این ماده را از آن خود کرد.

این مدال، نخستین طلای کاروان ایران در روز دوم رقابت‌های پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا بود.

برچسب ها: پاراآسیای ، ناگویا
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