باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن را با اکثریت آرا مجرم شناخت و مستحق تخفیف مجازات ندانست؛ اما مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق، و همچنین متهم پرونده پایگاه خبری «تصویر پتروشیمی» را مجرم نشناخت.

اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، اتهامات غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن را ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می‌کند (مطلب منتشرشده در شماره ۹۸۴ روزنامه، مورخ ۲۵ دی ۱۴۰۴، با عنوان «از دی ۵۷ تا دی ۱۴۰۴»)، نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع (مطلب منتشرشده در شماره ۹۸۰ روزنامه هم‌میهن با عنوان «محکومیت بازداشت کودکان و نوجوانان»، مطلب مندرج در شماره ۹۷۸، مورخ ۲۰ دی ۱۴۰۴، با تیتر «زمان انتخاب تاریخی برای اصلاح‌طلبان» و متن منتشرشده در شماره ۹۷۶، مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۴، با عنوان «وقتی حریم درمان شکسته می‌شود») و تشویق افراد به ارتکاب اعمال برخلاف امنیت ملی (مطلب مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۴، شماره ۹۷۶ پرونده، با عنوان «وقتی حریم درمان شکسته می‌شود» و مطلب منتشرشده در شماره ۶۷۴ پرونده، مورخ ۱۵ دی ۱۴۰۴، با عنوان «احزاب و اعتراض‌ها») اعلام کرد.

متهم و وکیل وی در دفاعیات خود در این جلسه که به ریاست قاضی شرافتی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، همه این اتهامات را رد کردند و گفتند بسیاری از این مطالب را به نقل از منابع و در راستای ایفای وظایف مطبوعاتی منتشر کرده‌اند.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در بخش دیگری از اظهاراتش، اتهام مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق، را نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در شماره مورخ سوم شهریور ۱۴۰۴ با تیتر «دستور تخلیه جنگ‌زده‌ها از هتل‌ها»، در موضوع شکایت شهرداری تهران اعلام کرد.

نصراللهی گفت: وکیل متهم در دفاعیات خود، ضمن تشکر از خدمات شهرداری در خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان از جنگ، اظهار کرد که روزنامه شرق در راستای ایفای وظایف رسانه‌ای و برای کمک به اصلاح کار، این مطلب را منتشر کرده است و سوءنیتی در کار نبوده است.

هیئت منصفه پس از دفاعیات مدیرمسئول روزنامه شرق و وکیل وی، مهدی رحمانیان را با اکثریت آرا مجرم ندانست.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، پرونده دیگر دادگاه امروز را مربوط به سید سینا نکو‌نظر، مدیرمسئول پایگاه خبری «تصویر پتروشیمی»، در موضوع شکایت علی احمدنیا شلمانی آزاد اعلام کرد و گفت اعضای هیئت منصفه در این پرونده نیز پس از ارائه توضیحات وکیل شاکی، اظهارات متهم و بررسی مستندات پرونده، با اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت آرای قطعی دادگاه که به ریاست قاضی شرافتی و قاضی خلیلی در شعب اول و هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.