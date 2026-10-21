باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - محمدرضا فرقانی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به سابقه چند هزار ساله تمدن ایران اظهار کرد: مقایسه تاریخ و تمدن ایران با تحولات تاریخی دیگر کشورها، بدون توجه به پیچیدگی‌های تاریخی و روابط میان تمدن‌ها، نمی‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی جایگاه تاریخی ملت‌ها باشد.

وی افزود: ایران و یونان در طول تاریخ روابطی پیچیده داشته‌اند و در دوره‌های مختلف با یکدیگر وارد جنگ یا تعامل شده‌اند؛ اما بهره‌برداری سیاسی از رخداد‌های تاریخی برای زیر سؤال بردن یک تمدن کهن، از نظر وی قابل قبول نیست.

سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان با بیان اینکه اختلافات آمریکا با ایران صرفاً به موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای، حقوق بشر یا آزادی‌های سیاسی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، این مسائل در مواردی به ابزار فشار سیاسی علیه کشور تبدیل شده‌اند و ریشه اختلافات را باید در مجموعه‌ای از عوامل تاریخی و راهبردی جست‌و‌جو کرد.

فرقانی همچنین با اشاره به تاریخ ایالات متحده، از جمله برخورد با بومیان آمریکا، سابقه برده‌داری و تبعیض نژادی، این پرسش را مطرح کرد که واشنگتن با وجود این پیشینه تاریخی، بر چه مبنایی درباره تمدن کهن ایران اظهارنظر می‌کند.

وی تأکید کرد: تمدن ایران دارای پیشینه‌ای چند هزار ساله است و اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره این موضوع، به باور وی، نمی‌تواند جایگاه تاریخی ایران و هویت تمدنی ایرانیان را تحت تأثیر قرار دهد؛ تداوم چنین مواضعی می‌تواند بی‌اعتمادی میان دو کشور را تشدید کند و بر نگاه افکار عمومی ایران نسبت به سیاست‌های آمریکا تأثیر بگذارد.