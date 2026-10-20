باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با انتقاد از حمایت نکردن متحدان اروپایی واشنگتن در قبال ایران، تهدید کرد که در صورت تغییر نکردن رویکرد اروپا، آمریکا ممکن است حمایت از این قاره را رها کند. وی همچنین با طرح ادعا‌هایی تند علیه سیاست‌های مهاجرتی فرانسه، این کشور را به واگذاری امور خود به آنچه «خرابکاران» خواند، متهم کرد.

ترامپ در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در شهر ویچیتا، ایالت کانزاس، با انتقاد از متحدان اروپایی آمریکا گفت: «وقتی برای کمک در ایران درخواست کردیم، آنها برای کمک حاضر نبودند!» وی با اشاره به هزینه‌های واشنگتن برای ناتو افزود که آمریکا مبالغ زیادی برای این ائتلاف هزینه کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه واشنگتن همچنان در کنار اروپا ایستاده است، هشدار داد اگر کشور‌های اروپایی به‌زودی مسیر خود را تغییر ندهند، آمریکا چاره‌ای جز رها کردن این قاره نخواهد داشت؛ اظهاراتی که می‌تواند به اختلافات بر سر نقش و تعهدات اعضای ناتو اشاره داشته باشد.

ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش، سیاست‌های مهاجرتی فرانسه را هدف حمله قرار داد و مدعی شد مهاجران، جهادی‌ها و کمونیست‌ها این کشور را به سوی ویرانی سوق داده‌اند. وی همچنین سیاستمداران چپ‌گرا و جهانی‌گرا را به پذیرش مهاجرانی متهم کرد که به گفته او با جامعه فرانسه سازگار نیستند.

ترامپ با تمجید از سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت خود در کنترل مرزها، مدعی شد سیاستمداران فرانسوی کشورشان را به افرادی واگذار کرده‌اند که توانایی ساختن آن را نداشته‌اند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اختلافات واشنگتن و متحدان اروپایی بر سر حمایت از اقدامات آمریکا در قبال ایران و همچنین مسائل مهاجرتی ادامه دارد.

منبع: سی بی اس