تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در نخستین مسابقه خود از مرحله مقدماتی گروه A به مصاف تایلند رفت و با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان ایران در این دیدار که از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه به وقت محلی در سالن مجموعه ورزشی اوکازاکی برگزار شد، از همان ست نخست برتری خود را به حریف تحمیل کردند و با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ پیروز شدند.

در ست دوم نیز تیم ایران با حفظ برتری خود، ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید و نتیجه مسابقه را دو بر صفر کرد.

در سومین ست، نمایندگان ایران با اقتدار بیشتری ظاهر شدند و با برتری ۲۵ بر ۱۳، پیروزی سه بر صفر خود را قطعی کردند تا نخستین گام را در این رقابت‌ها با موفقیت بردارند.

حضور محمدیان و کاظمی‌پور در اوکازاکی؛ تماشای رقابت‌های پاراتیراندازی با کمان و والیبال نشسته ایران

در دومین روز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا، فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و مریم کاظمی‌پور، نایب‌رئیس کمیته ملی پارالمپیک، در مجموعه ورزشی اوکازاکی حضور یافتند و از نزدیک نظاره‌گر رقابت‌های نمایندگان کشورمان بودند.

این دو مسئول ورزشی ابتدا با حضور در محل برگزاری مسابقات پاراتیراندازی با کمان، رقابت‌های کمانداران ایرانی را دنبال کردند؛ مسابقاتی که در جریان آن امیرمحمد بارانی، ملی‌پوش پاراکامپوند ایران، با شکست نماینده چین در مرحله نیمه‌نهایی به دیدار نهایی راه یافت.

محمدیان و کاظمی‌پور همچنین با حضور در سالن سرپوشیده مجموعه ورزشی اوکازاکی، مسابقات والیبال نشسته را از نزدیک تماشا کردند.