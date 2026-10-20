باشگاه خبرنگاران جوان - هاجر صفرزاده، نماینده ایران در رقابت‌های پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، با رکوردشکنی به فینال دوی ۲۰۰ متر بانوان راه یافت. در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در کلاس T۱۲، صفرزاده در گروه دوم به مصاف حریفانی از هند و اندونزی رفت و با ثبت زمان ۲۴.۸۰ ثانیه، زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرد.

نماینده ایران با این نتیجه، ضمن کسب مقام نخست گروه خود، رکورد بازی‌های پاراآسیایی را شکست و جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آورد. فینال دوی ۲۰۰ متر بانوان قرار است بعدازظهر امروز برگزار شود.