مدیر کل شیلات گیلان با بیان اینکه فصل صید ماهی در دریا از ۱۵ مهر آغاز شده و تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه دارد گفت: صیادان گیلانی تاکنون بیش از ۶۸تن انواع ماهی صید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - داداش پور مدیر کل شیلات گیلان با اشاره به اینکه فصل صید ماهی در دریا از ۱۵ مهر آغاز شده و تا ۱۵فروردین سال آینده ادامه دارد، گفت: صید ماهیان استخوانی و صید شناورهای کیلکا دو نوع مجوزی است که در گیلان برای صیادان صادر می شود.

مدیر کل شیلات گیلان با بیان اینکه صدور مجوزهای صید تفریحی در استان نداریم، افزود : در حال حاضر از ۵۱ پره صیادی ، ۴۷پره با ۳هزار و ۵۹۹ عضو در ۷ شهر گیلان فعال است. 

وی با بیان اینکه در اوایل صید دریایی ۸۵درصد صیدها کفال است، اذعان داشت : از ابتدای آغاز صید تا کنون بیش از ۶۸تن صید انجام شده است. 

داداش پور تصریح کرد : از ۱۴۰۲تا کنون به دلایل زیست محیطی و صیدهای غیر مجاز آمار صید در استان کاهش یافته است. 

 مدیر کل شیلات گیلان خاطر نشان کرد : سال گذشته صیادان گیلانی ۴هزار و ۵۰۰تن صید داشته اند. 

وی به حفاظت صید در استان اشاره کرد و گفت : در حال حاضر در ۷ نقطه گیلان پایگاه حفاظت از منابع شیلاتی فعال است. 

برچسب ها: صید ، ماهی
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