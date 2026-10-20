باشگاه خبرنگاران جوان - سامان پاکباز، ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران، در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ به مدال طلای رقابت‌های پرتاب وزنه کلاس F۱۲ دست یافت،این رقابت صبح امروز در ورزشگاه میزوهو پارک شهر ناگویا برگزار شد و نماینده ایران با ثبت رکورد ۱۳.۵۲ متر، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

پاکباز در این مسابقه پنج پرتاب صحیح به ثبت رساند و با عملکردی برتر از رقبای خود از کشور‌های اندونزی و ازبکستان، روی سکوی نخست ایستاد، با این نتیجه، یک مدال طلای دیگر به کارنامه کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا اضافه شد.