دهکده لجستیک و بندر خشک شیراز در مسیر تکمیل فرایندهای قانونی

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز، در جریان بازدید رئیس‌کل دادگستری استان فارس و معاونان او از این منطقه، ظرفیت‌ها، پروژه‌های در دست اجرا و برنامه‌های توسعه‌ای مجموعه را تشریح کرد و بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری مولد، تعیین تکلیف اراضی راکد و تسهیل فعالیت واحد‌های تولیدی تأکید کرد.

سعید مصفا با قدردانی از حضور مسئولان قضایی گفت: با وجود حجم مسئولیت‌های دادگستری استان، این بازدید فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌ها، بررسی مسائل و پیگیری موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاران است.

او افزود: شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس به‌عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی شیراز، در چارچوب قوانین مناطق ویژه اقتصادی و زیر نظر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی فعالیت می‌کند.

فعالیت در سه سایت اصلی صنعتی، سلامت و دانشگاهی

مصفا گفت: فعالیت‌های توسعه‌ای منطقه در سه سایت اصلی متمرکز است و هر یک با توجه به مأموریت و ظرفیت خود، در توسعه اقتصادی استان فارس نقش دارد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز با بیان اینکه سایت صنعتی و تولیدی منطقه حدود هزار هکتار وسعت دارد، گفت: بخش عمده اراضی این سایت واگذار شده و ۱۷۶ شرکت در آن به بهره‌برداری رسیده‌اند. وی افزود: صنایع خودروسازی، نفت و گاز، فلزی، غذایی، دارویی و دیگر صنایع پیش‌بینی‌شده در طرح جامع، از جمله فعالیت‌های مستقر در این سایت است و بیش از ۶ هزار نفر در شرکت‌های فعال منطقه مشغول به کارند.

مصفا شهر بین‌المللی سلامت شیراز را دومین سایت منطقه برشمرد و گفت: این شهر با هدف توسعه زیرساخت‌های سلامت و گردشگری، در زمینی به مساحت هزار هکتار احداث می‌شود. وی با اشاره به صدور پروانه بهره‌برداری فاز نخست آن به مساحت ۱۴۸ هکتار افزود: این فاز آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران حوزه سلامت و گردشگری است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز درباره سایت شهر دانشگاهی در محدوده صدرا گفت: این سایت با وسعت اولیه پیش‌بینی‌شده ۵۰۰ هکتار برای توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی تعریف شده و می‌تواند میان ظرفیت‌های علمی، فناوری و اقتصادی استان پیوند ایجاد کند.

او یکی از اهداف اصلی پروژه را فراهم کردن بستر فعالیت استادان و متخصصان کشور در داخل استان و جذب دانشجویان خارجی، از جمله دانشجویان کشور‌های منطقه، دانست و افزود: به این ترتیب، به‌جای خروج ظرفیت علمی کشور برای ارائه خدمات آموزشی در خارج از ایران، این ظرفیت در داخل کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

استقرار گمرک، عاملی در تسهیل فعالیت تولیدکنندگان

مصفا با اشاره به استقرار گمرک استان فارس در منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: حضور گمرک با همکاری دستگاه‌های مرتبط، در تسهیل فرایند‌های تجاری، صادرات و واردات و کاهش موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نقش مؤثری داشته است. وی افزود: تسهیل امور گمرکی و دسترسی مناسب فعالان اقتصادی به خدمات مورد نیاز، جذابیت منطقه را برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی افزایش می‌دهد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز به شهرک صنعتی پارس (غیردولتی) در مجاورت منطقه اشاره کرد و گفت: این شهرک با وسعت حدود ۳۳۱ هکتار در مرحله آماده‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها قرار دارد و بخشی از اراضی آن به صنعتگران و تولیدکنندگان واگذار شده است. وی افزود: با آغاز فعالیت سرمایه‌گذاران و احداث سوله‌ها، این شهرک نیز می‌تواند به ظرفیت‌های صنعتی منطقه بیفزاید و زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند.

دهکده لجستیک و بندر خشک؛ پروژه‌ای راهبردی برای اقتصاد فارس

مصفا دهکده لجستیک و بندر خشک شیراز را از دیگر طرح‌های مهم توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی شیراز برشمرد و گفت: این پروژه که در برنامه‌های توسعه لجستیکی کشور مورد توجه است، طی سال‌های گذشته با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه به مرحله عملیاتی نرسیده بود، اما در ماه‌های اخیر اقدامات لازم برای اخذ مصوبات و تکمیل فرایند‌های قانونی آن با جدیت دنبال شده است.

او با بیان اینکه این پروژه در محدوده‌ای حدود ۲۴۶ هکتار تعریف شده، افزود: بخش مهمی از مجوز‌ها و مصوبات آن اخذ شده و پس از طی مراحل کارشناسی در کارگروه‌های مرتبط، پیگیری‌ها برای طرح آن در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ادامه دارد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز این طرح را از نظر اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای استان فارس ظرفیتی قابل‌توجه دانست و گفت: قرار گرفتن این محدوده در مسیر ارتباط ریلی اصفهان ـ شیراز ـ بوشهر و عسلویه نیز مزیت مهمی برای توسعه فعالیت‌های لجستیکی و پشتیبانی از زنجیره تأمین و حمل‌ونقل کالا است.

مجتمع خدماتی و توسعه فعالیت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی لار

مصفا درباره مجتمع خدماتی مجاور منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: عملیات اجرایی این مجموعه با هدف ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل در حال پیگیری است.

وی افزود: پیش‌بینی خدماتی مانند جایگاه سوخت، خدمات گاز، اورژانس، کارواش و هتل، به تکمیل زیرساخت‌های خدماتی منطقه کمک می‌کند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز همچنین از پیگیری توسعه فعالیت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی لار خبر داد و گفت: بخشی از سهام شرکت مربوط به این منطقه خریداری شده و فرایند‌های اداری و قانونی لازم برای پیشبرد طرح و اخذ مصوبات در دست پیگیری است.

صیانت از اراضی و تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری‌های غیر فعال

مصفا در بخش پایانی سخنان خود، با قدردانی از همکاری رئیس کل دادگستری استان فارس و معاونان او، به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی و تعیین تکلیف زمین‌های واگذارشده اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی کمیته صیانت از اراضی با حمایت مسئولان قضایی استان، امکان بررسی وضعیت زمین‌هایی را فراهم کرده که طی سال‌های گذشته به سرمایه‌گذاران واگذار شده، اما عملیات اجرایی و فعالیت اقتصادی مؤثری در آنها انجام نشده است.

او با بیان اینکه جلسات این کمیته هر هفته روز‌های دوشنبه برگزار می‌شود، افزود: پرونده‌های اراضی در چارچوب سازوکاری مشخص و با بررسی مستندات و شرایط هر پرونده دنبال می‌شود تا تصمیمات اتخاذشده به فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری بینجامد.

مصفا در پایان بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه قضایی و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی شیراز تأکید کرد و گفت: تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی در رفع موانع سرمایه‌گذاری، صیانت از حقوق عمومی، تعیین تکلیف اراضی راکد و فراهم کردن زمینه توسعه تولید و اشتغال در استان فارس نقش مهمی دارد.