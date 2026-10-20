مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کردستان از افزایش سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان استان از ۲۴ به ۵۴ سانتی‌متر خبر داد و گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۹۰ هزار مترمربع به فضا‌های ورزشی دانش‌آموزی استان اضافه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ سید فؤاد حسینی در آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های ورزشی «میدان همدلی» که پیش از ظهر امروز در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: توسعه فضا‌های ورزشی مدارس با حمایت وزارت آموزش‌وپرورش و همراهی مسئولان استان، در مدت‌زمانی کوتاه شتاب گرفته و نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

وی افزود: سرانه فضای ورزشی به ازای هر دانش‌آموز در ابتدای دولت چهاردهم ۲۴ سانتی‌متر بود که این رقم در فاصله حدود یک‌ونیم تا دو سال به ۵۴ سانتی‌متر رسیده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کردستان با اشاره به طرح‌های اجراشده در این حوزه بیان کرد: ایجاد فضا‌های جدید ورزشی، احداث سالن ورزشی دانش‌آموزی در سقز و راه‌اندازی نخستین استخر دانش‌آموزی در مریوان از جمله اقدامات انجام‌شده برای توسعه امکانات ورزشی دانش‌آموزان است. همچنین زمین‌های چمن مصنوعی و کلاس‌های درس تربیت‌بدنی نیز در مسیر تقویت ورزش مدارس توسعه یافته‌اند.

حسینی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان کردستانی در رقابت‌های ورزشی تابستان ۱۴۰۵ ادامه داد: دانش‌آموزان استان در این مسابقات ۶۴ مدال رنگارنگ کسب کردند و ۱۴ بار کاپ قهرمانی را بالای سر بردند که حاصل تلاش مربیان، داوران، سرپرستان تیم‌ها و معلمان تربیت‌بدنی است.

وی ورزش دانش‌آموزی را زیربنای قهرمانی در کشور دانست و گفت: قهرمانان المپیک، جهان و آسیا باید از دوران مدرسه شناسایی و تربیت شوند؛ چراکه مدرسه نقطه آغاز مسیر قهرمانی است و توجه به استعداد‌های دانش‌آموزان می‌تواند آینده ورزش کشور را متحول کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کردستان با اشاره به اجرای طرح «میدان همدلی» و تداوم طرح شهید سلیمانی تصریح کرد: فراهم‌کردن دسترسی دانش‌آموزان به فضا‌های ورزشی مناسب، زمینه فعالیت بیشتر آنان و شناسایی استعداد‌های ورزشی را فراهم می‌کند.

حسینی در پایان با قدردانی از حمایت‌های وزیر آموزش‌وپرورش، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارتخانه، نمایندگان مجلس و فرهنگیان و معلمان ورزش استان گفت: امیدواریم توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس زمینه‌ساز افتخارآفرینی دانش‌آموزان کردستانی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی و به اهتزاز درآمدن پرچم ایران باشد.

برچسب ها: اموزشو پرورش ، کردستان ، فضای ورزشی
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