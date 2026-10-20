رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان پژوهشگاه علوم غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: از عوامل بروز بیماری پوکی استخوان استرس، کم‌تحرکی و استعمال دخانیات است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم  - نوشین فهیم فر رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمبود کلسیم و ویتامین دی به همراه منیزیم می‌تواند سبب بروز پوکی استخوان در افراد به ویژه سالمندان شود. 

به گفته وی، یکی از عوامل بروز بیماری پوکی استخوان کم تحرکی و نشستن بیش از حد و همچنین استعمال دخانیات و استرس‌های مزمن در افراد و به خصوص افراد سالمند است.

رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که افرادی که مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای مانند بیماری‌های کلیوی، دیابت، خودایمنی و گوارشی هستند بیشتر از سایر افراد مستعد ابتلا به بیماری پوکی استخوان خواهند بود.

فهیم فر تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد که سابقه خانوادگی و سن بالا و مصرف برخی دارو‌ها مانند کورتون، داروهای ضد صرع و دارو‌های هورمونی، میزان بروز بیماری پوکی استخوان را در افراد بیشتر خواهد کرد.

برچسب ها: پوکی استخوان ، سلامت استخوان
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