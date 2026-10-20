باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - نوشین فهیم فر رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمبود کلسیم و ویتامین دی به همراه منیزیم می‌تواند سبب بروز پوکی استخوان در افراد به ویژه سالمندان شود.

به گفته وی، یکی از عوامل بروز بیماری پوکی استخوان کم تحرکی و نشستن بیش از حد و همچنین استعمال دخانیات و استرس‌های مزمن در افراد و به خصوص افراد سالمند است.

رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که افرادی که مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای مانند بیماری‌های کلیوی، دیابت، خودایمنی و گوارشی هستند بیشتر از سایر افراد مستعد ابتلا به بیماری پوکی استخوان خواهند بود.

فهیم فر تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد که سابقه خانوادگی و سن بالا و مصرف برخی دارو‌ها مانند کورتون، داروهای ضد صرع و دارو‌های هورمونی، میزان بروز بیماری پوکی استخوان را در افراد بیشتر خواهد کرد.