تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، با نتیجه سه بر صفر تایلند را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در نخستین دیدار خود از مرحله مقدماتی گروه A پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، با نتیجه سه بر صفر مقابل تایلند به پیروزی رسید،این دیدار از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در سالن مجموعه ورزشی اوکازاکی برگزار شد و ملی‌پوشان ایران از همان ابتدا برتری خود را به حریف تحمیل کردند.

تیم ایران در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسید و در ست دوم نیز با برتری ۲۵ بر ۱۷، اختلاف خود را با تایلند افزایش داد، ملی‌پوشان کشورمان در ست سوم هم با ارائه نمایشی برتر و نتیجه ۲۵ بر ۱۳، کار را تمام کردند تا در مجموع با نتیجه سه بر صفر به پیروزی برسند.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران با این برد، رقابت‌های خود در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را با قدرت آغاز کرد.

برچسب ها: پاراآسیایی ، والیبال نشسته
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