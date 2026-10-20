باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ این مراسم همزمان با افتتاح یک‌هزار و ۵۲۰ پروژه ورزشی «میدان همدلی» در سراسر کشور و به‌صورت وبیناری برگزار شد و سهم استان کردستان از این طرح ملی، ۴۴ پروژه ورزشی است.

این پروژه‌ها با هدف توسعه فضا‌های ورزشی مدارس، ارتقای کیفیت فعالیت‌های تربیت‌بدنی دانش‌آموزان و افزایش مشارکت مردم در اجرای طرح شهید سردار سلیمانی به بهره‌برداری می‌رسند.

از مجموع پروژه‌های ورزشی استان کردستان، ۱۶ پروژه مربوط به زمین چمن مصنوعی، ۱۵ پروژه شامل کلاس‌های درس تربیت‌بدنی، ۲ پروژه مربوط به کانون‌های شنای سبز و ۱۱ پروژه نیز در حوزه بهسازی و تعمیر تجهیزات ورزشی است.

اجرای این طرح‌ها در راستای تقویت زیرساخت‌های ورزشی مدارس و فراهم‌کردن زمینه مناسب‌تر برای فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان انجام شده است.