کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار و تصمیمات اخیر در خصوص شفافیت اطلاعاتی نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شجاعی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از سهام و بازار سرمایه ایجاد شده است و منابع موجود در این صندوق، بخشی شامل منابع حمایتی و بخشی نیز شامل منابعی است که از محل کارمزد کارگزاران بورسی وارد این صندوق شده است.

او افزود: پیش از این، افشای اطلاعات در حد صنعت بود؛ یعنی اعلام می‌شد که این صندوق در چه صنایعی سرمایه‌گذاری کرده است، اما جزئیات مربوط به نماد‌ها اعلام نمی‌شد. طبق اعلام جدید، قرار است صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه، اطلاعات خود را حتی در سطح نماد‌ها و سهام نیز افشا کند.

شجاعی ادامه داد: این موضوع چند مزیت دارد. نخست اینکه اگر در نظر بگیریم، ذی‌نفع غیرمستقیم این صندوق، تمام فعالان و سهامداران بازار سرمایه هستند؛ چراکه این صندوق به هر حال در بازار نقش‌آفرینی می‌کند و عملکرد آن برای همه سهامداران اهمیت دارد. هنگامی که افشای اطلاعات جزئی‌تر و گسترده‌تر می‌شود، طبیعتاً عملکرد این صندوق بهتر مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و این موضوع به‌تدریج موجب بهبود عملکرد صندوق خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نکته دیگر این است که کارگزارانی که منابع آنها در این صندوق قرار دارد و ذی‌نفع مستقیم آن هستند نیز می‌توانند به اطلاعات مربوط به نحوه سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود دسترسی داشته باشند.

اور با اشاره به مزیت دیگر شفافیت اطلاعات صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: پیش از این، خرید و فروش‌ها یا ورود این صندوق به نماد‌ها ممکن بود از سوی سهامداران به‌عنوان نوعی سیگنال تلقی شود و حتی به‌نوعی در زمره اطلاعات محرمانه به شمار برود؛ اما اکنون با شفاف شدن اطلاعات، سهامداران و فعالان بازار می‌توانند به‌صورت کامل و شفاف مشاهده کنند که این صندوق در کدام نماد‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. به این ترتیب، شبهات و ابهاماتی که درباره خرید نماد‌های مختلف از سوی این صندوق وجود داشت، برطرف می‌شود.

شجاعی تأکید کرد: این اقدام، اقدام مثبتی است که از سوی صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه انجام شده است.

او در ادامه با اشاره به روند بازار سهام گفت: همچنان می‌توان تورم را موتور محرک بورس دانست و متناسب با آن، سودآوری شرکت‌ها نیز در حال افزایش است؛ به همین دلیل شاهد روندی مثبت و رو به رشد در بازار هستیم. اگرچه طی ماه‌های گذشته از شتاب روند صعودی اولیه تا حدودی کاسته شده است، اما بازار همچنان به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل بنیادی بازار بیان کرد: بازار از نظر ارزش دلاری همچنان در محدوده ۱۰۰ میلیارد دلار قرار دارد، در حالی که ارزش دلاری بازار سرمایه کشور همواره بسیار بیشتر از این میزان بوده و به‌طور میانگین در محدوده ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار قرار داشته است.

او افزود: نسبت قیمت به سود یا P/E بازار نیز در حال حاضر بالا و در محدوده ۹.۸ قرار دارد. برخی از سهم‌های شاخص‌ساز، مانند «فملی»، که نسبت P/E آنها حتی به ۲۰ نیز رسیده است، در بالا رفتن نسبت قیمت به سود کل بازار تأثیرگذار بوده‌اند.

شجاعی ادامه داد: با وجود بالا بودن نسبت P/E بازار، در بسیاری از صنایع هم‌وزن و صنایعی که ظرفیت سودآوری دارند، مانند صنایع سیمان، غذایی و دارویی، همچنان جذابیت‌هایی در بازار سهام مشاهده می‌شود. همچنین طیف متنوعی از شرکت‌های کوچک و بزرگ در صنایع مختلف، شرایطی را در بازار سرمایه رقم زده‌اند که گزینه‌های متعددی پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دارد.

او در پایان با اشاره به توصیه خود به سهامداران گفت: توصیه اصلی ما به افرادی که وارد بازار سهام می‌شوند، اما تجربه کافی یا زمان لازم برای خرید و فروش مستقیم سهام و بررسی شرکت‌ها را ندارند، همچنان استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. این افراد می‌توانند برای مدیریت ریسک، به‌صورت غیرمستقیم و با ریسک کمتر در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند و امکان کسب بازدهی بهتر از این بازار را داشته باشند.

#گفتنی است، مطلب بالا یک مصاحبه بودا و سیگنالی برای خرید و فروش محسوب نمی‌شود.*