پرداخت اجاره بهای ساکنین ترانشه گریزه امکانپذیر شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- سیدانور رشیدی با اشاره به اقدامات شهرداری سنندج برای کاهش خطرات ناشی از بارندگی و آب‌گرفتگی معابر اظهار کرد: در سطح شهر، ۵۲ نقطه حادثه‌خیز که احتمال بروز خطر و آب‌گرفتگی در آنها وجود داشت، شناسایی و برای رفع خطر آنها اقدام شده است.

شهردار سنندج با تأکید بر ضرورت توجه به نقاط پرخطر شهری افزود: در کنار نقاطی که برای کاهش خطر آب‌گرفتگی ایمن‌سازی شده‌اند، ۱۱ ترانشه حادثه‌خیز نیز در شهر وجود دارد که باید برای رفع خطر آنها اقدامات اساسی انجام شود.

رشیدی با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی این محدوده‌ها، ترانشه گریزه را یکی از مهم‌ترین نقاط پرخطر برشمرد و گفت: رفع خطر این ترانشه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین اعتبار و فراهم شدن مقدمات اجرایی است.

ترانشه گریزه؛ گره اصلی ایمن‌سازی

وی با بیان اینکه رفع خطر ترانشه گریزه به آزادسازی محدوده و تملک املاک واقع در مسیر نیاز دارد، تصریح کرد: شهرداری سنندج آمادگی دارد املاک موردنیاز را برای اجرای طرح تملک کند تا زمینه انجام اقدامات ایمن‌سازی فراهم شود.

شهردار سنندج افزود: برآورد هزینه اجرای این طرح با قیمت روز، بیش از۴۰۰ میلیارد تومان است؛ اعتباری که ضرورت برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های مسئول برای رفع این خطر را نشان می‌دهد.

رشیدی با اشاره به روند پیشبرد طرح تملک املاک در محدوده ترانشه گریزه گفت: متأسفانه تاکنون همکاری لازم از سوی شهروندان ساکن در این محدوده برای انجام اقدامات موردنیاز صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: همکاران ما در شهرداری بهاران چندین مرتبه با حضور در محل و اخطار کتبی به ساکنین در خصوص تخلیه منازل و مراجعه آنها به شهرداری منطقه جهت تشکیل پرونده و پرداخت اجاره بهای مسکونی آنها تا پایان اجرایی شدن کامل طرح اقدام کرده‌اند؛ اما هیچ نوع همکاری از سوی مالکان این محدوده صورت نگرفته است.

وی با تأکید بر اینکه هدف شهرداری، رفع خطر و فراهم کردن شرایط ایمن برای شهروندان است، خواستار همراهی مالکان برای تسریع در ایمن‌سازی این محدوده بر ضرورت تعامل میان مدیریت شهری و ساکنان این محدوده تأکید کرد.

درخواست از فرماندار برای تسریع در رفع خطر

شهردار سنندج در ادامه از فرماندار شهرستان سنندج به‌عنوان رئیس شورای تأمین شهرستان خواست برای رفع موانع موجود و تسهیل روند ایمن‌سازی ترانشه گریزه، شهرداری را همراهی کند.

رشیدی اظهار کرد: با توجه به ضرورت پیشگیری از حوادث احتمالی، انتظار داریم فرماندار سنندج با تدبیر، راهنمایی و هماهنگی‌های لازم، زمینه همکاری بیشتر و پیشبرد اقدامات مورد نیاز را فراهم کند.

هشدار درباره احتمال بارندگی‌های شدید و پدیده ال‌نینو

وی با اشاره به احتمال افزایش مخاطرات ناشی از شرایط جوی و طرح نگرانی درباره پدیده ال‌نینو، بر ضرورت رسیدگی فوری به نقاط پرخطر تأکید کرد و گفت: احتمال بروز خطر در ترانشه گریزه جدی است و باید پیش از وقوع حوادث احتمالی، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی این محدوده انجام شود.

شهردار سنندج در پایان، با تأکید بر اهمیت همکاری شهروندان و دستگاه‌های مسئول، ابراز امیدواری کرد با رفع موانع موجود و تسریع در تملک املاک موردنیاز، خطرات این محدوده کاهش یابد و از بروز حوادث احتمالی برای شهروندان جلوگیری شود.