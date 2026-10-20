باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی- علی‌اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان در آیین افتتاح و بهره‌برداری از ۴۴ پروژه ورزشی درون‌مدرسه‌ای استان کردستان اظهار کرد: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به توسعه فضا‌های آموزشی، تحقق عدالت آموزشی و ارتقای جایگاه آموزش‌وپرورش دارد.

وی با اشاره به توجه رئیس‌جمهور به مسائل آموزش‌وپرورش افزود: حضور رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی آموزش‌وپرورش بیانگر اهمیت این حوزه در برنامه‌های دولت و عزم جدی برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور است.

ورمقانی با بیان اینکه تربیت نسلی آگاه، سالم و توانمند از ضرورت‌های توسعه کشور است، تصریح کرد: در کنار تحصیل و کسب علم، ورزش و تربیت‌بدنی نیز نقش مهمی در سلامت دانش‌آموزان دارد و باید خانواده‌ها، معلمان و مربیان به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از استعداد‌های ورزشی را می‌توان در محیط مدارس شناسایی کرد، گفت: برای پرورش قهرمانان آینده باید زمینه کشف و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان دختر و پسر فراهم شود و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های ورزشی آنان توسعه یابد.

ورمقانی افتتاح ۴۴ پروژه ورزشی درون‌مدرسه‌ای در کردستان را گامی در راستای تقویت زیرساخت‌های ورزش دانش‌آموزی دانست و بر تداوم توجه به این حوزه تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت علم‌آموزی و ورزش در تربیت نسل آینده خاطرنشان کرد: همان‌طور که فردوسی می‌گوید «توانا بود هر که دانا بود»، باید در کنار تقویت دانش دانش‌آموزان، به سلامت و توانمندی جسمی آنان نیز توجه کنیم؛ چراکه آینده کشور در گرو پرورش نسلی توانمند و سالم است.