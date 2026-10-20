باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با اشاره به شهادت فرمانده بسیج حوزه خواهران شهرستان مهرستان و معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: مادرکشی و خواهرکشی از بدترین جنایت‌ها در حق یک کشور و جامعه است.

وی ادامه داد: دکتر نصرت افتخاری و دکتر افسانه عقیلا، از بانوان فعال اجتماعی استان سیستان و بلوچستان بودند که زندگی خود را وقف بهبود شرایط جامعه، به‌ویژه وضعیت زنان، کرده بودند. این دو بانوی ایرانی، مادرانی بودند که در مسیر خدمت به جامعه و ارتقای جایگاه زنان فعالیت‌های ارزشمندی انجام دادند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: با توجه به جایگاه و اهمیت زنان در جامعه ایران، به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان، شهادت این دو بانوی ایرانی را به همه بانوان، خواهران و دختران ایران، به‌خصوص مردم شریف و خانواده‌های داغدار استان سیستان و بلوچستان، تسلیت می‌گوییم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: ما در روزهای اخیر فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه دیپلماسی داشته‌ایم؛ از جمله سفرهای بین‌المللی، دیدارهای دوجانبه و رایزنی‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه با کشورهای مختلف. آخرین مورد نیز شرکت در اجلاس وزیران سازمان همکاری اسلامی در بغداد بود که کم‌وبیش در جریان جزئیات آن قرار داریم.

عامل اصلی بحران‌های منطقه، اشغالگری اسرائیل است

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: هم‌زمان با تنش‌های جاری در منطقه، لازم است هم از منظر مسئولیت انسانی و اخلاقی و هم از منظر وظایف حقوقی و بین‌المللی، به جنایاتی اشاره کنیم که در منطقه ما در حال وقوع است. نسل‌کشی در غزه همچنان متوقف نشده و عامل اصلی مشکلات و بحران‌های منطقه، مسئله اشغالگری در سرزمین‌های فلسطینی است. رژیم اسرائیل بدون رعایت محدودیت‌ها و موازین انسانی و بین‌المللی به ارتکاب جنایت ادامه می‌دهد و متأسفانه از حمایت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی برخوردار است.

بقایی گفت: اجلاس سازمان همکاری اسلامی، به‌عنوان سازمانی که فلسفه شکل‌گیری آن حمایت از آرمان فلسطین و کمک به تحقق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بقایی درباره سفر لاوروف به ایران و گمانه‌زنی‌هایی درخصوص موضوع هسته‌ای گفت: ما از مواضع اصولی خود عدول نکرده‌ایم، چراکه این مواضع در راستای تأمین منافع ملی ایران قرار دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: سفر سرگئی لاوروف به تهران در چارچوب رایزنی‌های معمول و مستمری انجام می‌شود که میان دو کشور برقرار است. ایران و روسیه روابط بسیار خوبی با یکدیگر دارند که این روابط، به‌ویژه پس از تصویب موافقت‌نامه مشارکت راهبردی، بیش از پیش تقویت شده است. این سفر نیز از مدت‌ها قبل در دستور کار دو کشور قرار داشت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در جریان دیدارها، تمرکز ما بر تمامی موضوعاتی است که در راستای تأمین منافع ملی کشور قرار دارند. طبیعی است که در این گفت‌وگوها، موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله مسائل مربوط به قفقاز، اروپا، منازعه اوکراین، خلیج فارس و تنگه هرمز، مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشند. موضوع هسته‌ای نیز یکی از محورهای مطرح‌شده در این دیدارها بود.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: گمانه‌زنی‌هایی که از قبل درباره مذاکرات هسته‌ای ایران مطرح شده بود، اساساً موضوعیت ندارد. ما مذاکره هسته‌ای با طرف آمریکایی نداشته‌ایم که بخواهیم درباره جزئیات آن با طرف‌های دیگر گفت‌وگو کنیم.

بقایی گفت: روسیه در مذاکرات پیشین که به توافق برجام منتهی شد، نقش مهمی ایفا کرد. مقام‌های روسیه همواره اعلام کرده‌اند که برای کاهش تنش‌ها هر اقدامی را که در توان داشته باشند، انجام خواهند داد. ما نیز از رویکرد سازنده روسیه در این زمینه استقبال می‌کنیم.

در دیپلماسی نباید تعلل کنیم

بقایی در پاسخ به سوالی درباره بدعهدی‌های آمریکا گفت: ما بر سر هیچ موضوعی جز تأمین منافع ملی ایران اصرار نداریم. آنچه برای ما اهمیت اساسی دارد، صیانت از منافع و امنیت ملی کشور است. دغدغه اصلی ما ایران است و برای حفاظت از منافع ملی، هم از ابزار دیپلماسی و هم از ظرفیت‌های دفاعی کشور استفاده می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: بدعهدی آمریکا کاملاً روشن است. اگر تحولات دو سال اخیر و روند اقدامات این کشور از سال ۲۰۱۸ تاکنون را بررسی کنیم، به‌روشنی می‌بینیم که آمریکا بارها تعهدات و توافقات خود را نقض کرده است. با این حال، ما به‌عنوان دستگاه دیپلماسی مجاز نیستیم صرفاً به دلیل تجارب تلخ گذشته، در انجام وظایف خود کوتاهی کنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: ما موظف هستیم برای تأمین منافع ملی ایران، از تمامی ابزارهایی که در اختیار داریم، استفاده کنیم. دیپلماسی نیز بخشی از تلاش و مبارزه ما برای دفاع از منافع کشور است؛ بنابراین، نباید میان میدان جنگ و میدان دیپلماسی تفکیک قائل شد.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: اگر در پیشبرد دیپلماسی تعلل کنیم، مردم و افکار عمومی از ما خواهند پرسید که چرا برای استفاده از این ظرفیت جدیت لازم را نداشته‌ایم و آیا خودمان جنگ را انتخاب کرده‌ایم. بنابراین، تا زمانی که حتی کمترین احتمالی وجود داشته باشد که بتوان از طریق دیپلماسی مانع تشدید تنش‌ها شد، حتماً باید این مسیر را دنبال کنیم.

بقایی گفت: در خصوص بسته شدن مرز پاکستان، بهتر است وارد قضاوت و نیت‌خوانی نشویم. آنچه به ما اعلام شده، این است که برخی مسائل فنی وجود دارد و تلاش‌ها برای رفع این مسائل همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، این اقدام به‌صورت یک‌جانبه انجام شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: روابط ایران و پاکستان، روابطی دیرینه، مستمر و بسیار مهم است. ایران نخستین کشوری بود که استقلال پاکستان را به رسمیت شناخت و همواره روابط دوستانه‌ای میان دو کشور برقرار بوده است. در حال حاضر نیز می‌توان گفت که روابط دو کشور در یکی از مقاطع مهم خود قرار دارد و هر دو کشور مصمم هستند این دوستی و روابط خوب را حفظ کنند و روابط دو کشور در سطح ممتاز است.

بررسی بسته شدن مرز پاکستان در سفر مقامات اسلام‌آباد به تهران

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: گسترش روابط ایران و پاکستان در حوزه‌های مختلف، از جمله روابط مردمی، تجاری و سیاسی، به نفع ملت‌های دو کشور است. در سال‌های گذشته نیز شاهد بوده‌ایم که توسعه مناسبات دوجانبه می‌تواند منافع متقابلی برای دو ملت به همراه داشته باشد. خوشبختانه رهبران دو کشور نیز در این زمینه اتفاق‌نظر دارند و امیدواریم این موضوع با تلاش‌های مشترک حل‌وفصل شود.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: دوستان پاکستانی ما از همان ابتدا اعلام کرده‌اند که برای حل این مسئله تلاش می‌کنند. طی چند روز گذشته نیز این موضوع از طریق تماس‌های تلفنی مطرح شده است. همچنین، در صورت انجام سفر مقام‌های پاکستانی به ایران یا سفر مقام‌های ایرانی به پاکستان، این مسئله می‌تواند در جریان رایزنی‌های دوجانبه مورد پیگیری قرار گیرد.

بقایی گفت: مردم آذربایجان مردمی رشید، آگاه و بصیر هستند و صیانت از باورها و اعتقادات برای آنان اهمیت بسیاری دارد؛ موضوعی که برای ما و دیگر مسلمانان نیز حائز اهمیت است. مردم آذربایجان خود به‌خوبی تشخیص می‌دهند که چگونه و در چارچوب تعامل با دولت خود، مطالبات و دیدگاه‌هایشان را به بهترین شکل و متناسب با مصالح کشورشان بیان کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: امیدواریم در کشوری که روابط خوبی با آن داریم، پیوندهای برادری و مودت میان دو ملت همچنان تقویت شود. این پیوندها نیازی به توضیح و تأکید ندارد. امیدواریم مسائل و اختلافات احتمالی نیز در فضایی مبتنی بر تفاهم، با در نظر گرفتن حقوق اساسی مردم و از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود.

پیامد دفاع از جنگ علیه ایران در فرانسه

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: اظهارات مکرون درباره ناآرامی‌های داخلی فرانسه و مرتبط دانستن آن با ایران، نوعی فرافکنی است. نکته مهم این است که کشورها باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و پیامدهای تصمیم‌هایی را که اتخاذ کرده‌اند، به‌درستی درک کنند.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: فرانسه به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، مسئولیت دارد به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل پایبند باشد و در قبال تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ کند. با این حال، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، آشکارا یا به‌صورت ضمنی از این اقدامات حمایت کرده‌اند.

بقایی گفت: پیام‌های ردوبدل‌شده میان رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه و اظهارات مطرح‌شده درباره امکان انجام اقدامات گسترده علیه ایران، این برداشت را ایجاد کرد که فرانسه از پیش در جریان طراحی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داشته است. چنین مواضعی با مسئولیت‌های بین‌المللی فرانسه و ضرورت پایبندی به حقوق بین‌الملل سازگار نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: اگر مقام‌های فرانسوی معتقدند مشکلات داخلی کشورشان، از جمله افزایش قیمت سوخت، ناشی از بحران در خلیج فارس و وضعیت تنگه هرمز است، باید برای حل ریشه‌ای این مشکلات نیز مسئولیت‌پذیر باشند. نمی‌توان پیامدهای یک بحران را مطرح کرد، اما درباره عوامل اصلی شکل‌گیری آن سکوت اختیار کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: ریشه این وضعیت را باید در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین تداوم محاصره دریایی علیه کشورمان جست‌وجو کرد. برای تحلیل دقیق شرایط، لازم است رابطه علت و معلولی رویدادها به‌درستی مورد توجه قرار گیرد و مسئولیت هر اقدام و پیامدهای آن مشخص شود.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: این بخشی از واقعیت زندگی و مناسبات بین‌المللی است که نمی‌توان در برابر بی‌عدالتی و ظلم بی‌تفاوت ماند یا با اقدامات نادرست همراهی کرد و در عین حال انتظار داشت از پیامدهای آن در امان بود.

بقایی گفت: آمریکا خود را درگیر یک تجاوز نظامی کرده و هم‌زمان، سطح مداخلات این کشور در دیگر نقاط جهان، از جمله آمریکای لاتین، طی چند دهه گذشته به بالاترین میزان خود رسیده است. این اقدامات به هیچ‌وجه در راستای تقویت صلح و امنیت بین‌المللی نیست و پیامدهای آن می‌تواند فراتر از مناطق درگیر، سایر کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: کشورهای اروپایی اکنون آثار سیاست‌های آمریکا را در خیابان‌های خود مشاهده می‌کنند و هزینه‌های آن را می‌پردازند. مقام‌های این کشورها، نارضایتی‌های عمومی را از جمله ناشی از افزایش قیمت سوخت و مشکلات روزمره مردم می‌دانند؛ مسائلی که بخشی از عوامل مؤثر بر آن‌ها را باید در سیاست‌های آمریکا در سطح جهانی جست‌وجو کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: امیدواریم تحولات جاری موجب شود کشورهای مختلف با دقت بیشتری به پیامدهای همراهی با سیاست‌هایی توجه کنند که در آن‌ها احترام به حقوق بین‌الملل جایگاه شایسته‌ای ندارد. تجربه نشان می‌دهد کشوری که در برابر نقض حقوق بین‌الملل بی‌تفاوت می‌ماند یا با چنین اقداماتی همراهی می‌کند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که صلح و امنیت در داخل مرزهای خود نیز به‌طور کامل تأمین شود.

مسئله یمن باید از طریق گفت‌وگو حل شود

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: موضوع یمن در گفت‌وگوهای مختلف جمهوری اسلامی ایران، از جمله رایزنی‌ها با کشورهای اسلامی و گفت‌وگو با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، مورد بحث قرار گرفته است. امنیت و ثبات در شبه‌جزیره عربستان برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد؛ با این حال، به باور ما، هرگونه مداخله بیشتر می‌تواند شرایط امنیتی منطقه را پیچیده‌تر کند.

بقایی گفت: حل‌وفصل مسئله یمن باید از طریق گفت‌وگو و بر اساس نقشه راهی صورت گیرد که چند سال پیش درباره آن تفاهم شده است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت استفاده از راهکارهای سیاسی و گفت‌وگوهای سازنده برای پایان دادن به بحران یمن تأکید داشته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: در گفت‌وگوی انجام‌شده میان سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و همتای مصری ایشان، مواضع ایران درباره تحولات یمن به‌روشنی تشریح شد. در این رایزنی، تأکید شد که از نظر جمهوری اسلامی ایران، مداخله بیشتر کشورهای اسلامی در شرایط کنونی نه‌تنها به بهبود اوضاع کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند روند حل‌وفصل بحران را دشوارتر سازد.

بقایی گفت: موضوع یمن در گفت‌وگوهای مختلف جمهوری اسلامی ایران، از جمله رایزنی‌ها با کشورهای اسلامی، مطرح شده است. این موضوع همچنین در جریان رایزنی با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. امنیت و ثبات در شبه‌جزیره عربستان برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ با این حال، به اعتقاد ما، هرگونه مداخله بیشتر می‌تواند شرایط امنیتی منطقه را پیچیده‌تر کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: حل‌وفصل مسئله یمن باید از طریق گفت‌وگو و بر مبنای نقشه راهی صورت گیرد که چند سال پیش درباره آن تفاهم شده است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که راهکار سیاسی و گفت‌وگوهای سازنده می‌تواند زمینه را برای حل‌وفصل بحران یمن فراهم کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در گفت‌وگوی انجام‌شده میان آقای عراقچی و همتای مصری ایشان، مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات یمن به‌روشنی تشریح شد. در این گفت‌وگو تأکید شد که از نظر ایران، هرگونه مداخله بیشتر از سوی کشورهای اسلامی در شرایط کنونی، نه‌تنها به بهبود اوضاع کمک نخواهد کرد، بلکه می‌تواند روند حل‌وفصل مسئله را دشوارتر سازد.