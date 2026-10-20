باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - ماندگار مدیر فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی صداوسیمای خراسان جنوبی گفت: با هدف تحقق عدالت رسانه‌ای و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی، ایستگاه دیجیتال کم‌قدرت در روستای «رومنجان» از توابع شهرستان خوسف راه‌اندازی شد.

وی افزود: با افتتاح این ایستگاه، جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ نفر در روستای رومنجان و بخشی از روستای شهرستانک، از این پس می‌توانند ۱۹ شبکه تلویزیونی و ۲۱ شبکه رادیویی را با کیفیت مطلوب دیجیتال دریافت کنند.

ماندگار گفت: برای احداث، تجهیز و راه‌اندازی این ایستگاه دیجیتال، اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.