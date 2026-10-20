باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور فرانسه در برابر رسانه‌ها ایستاده و با صراحت اعتراف کرد که دلیل اصلی جهش بی‌سابقه قیمت سوخت در کشورش، که بخشی از دلیل اعتراضات کنونی در پاریس و دیگر شهر‌های فرانسه است، جنگ ایالات متحده علیه ایران است.

همین جمله نشانه‌ای از بازگشت هزینه‌های جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران به قلب قاره اروپاست.

خیابان‌های پاریس و چندین شهر دیگر فرانسه در روز‌های اخیر صحنه اعتراض‌هایی بوده که بخشی از آن ریشه در گرانی شدید انرژی و سوخت دارد.

این موج اعتراضی که با خشونت گسترده پلیس فرانسه و ضرب‌وشتم معترضین همراه بوده، در شرایطی شکل گرفته که قیمت بنزین و گازوئیل، چه در فرانسه و چه در اروپا، به بالاترین سطوح خود رسیده است.

اکنون اعتراضات خیابانی باعث شده تا ماکرون حداقل بخشی از پیامد‌های جنگ آمریکا علیه ایران را رسماً بپذیرد.

او که پیش‌تر به دنبال فاصله‌گذاری ظاهری با جنگ‌طلبی آمریکا علیه ایران بود، اکنون ناگزیر شده اعتراف کند که کنترل بلامنازع جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و تبعات جنگ اخیر، به‌طور مستقیم به بازار انرژی اروپا سرایت کرده و در این بین، آرامش داخلی فرانسه را بر هم زده است.

این اعتراف بیش از هر چیز نشان‌دهنده آن است که ادعا‌های مکرر واشنگتن درباره وضعیت تنگه هرمز، از اساس کذب بوده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور تروریست آمریکا، و دیگر مقامات این کشور در هفته‌های اخیر بار‌ها مدعی شده‌اند که کنترل تنگه از دست نیرو‌های مسلح ایران خارج شده و نفت با حجم بالا و بی‌سابقه، و بدون مشکل، در حال عبور است.

با این حال، جهش قیمت سوخت در اروپا و سخنان اخیر رئیس‌جمهور فرانسه خلاف این ادعا‌ها را ثابت می‌کند.

مشخصاً اگر جریان نفت بیشتر از گذشته و حتی مثل سابق ادامه داشت، چنین فشاری بر بازار انرژی اروپایی‌ها احساس نمی‌شد.

کاهش محسوس و نزدیک به صفر تردد کشتی‌ها و نفتکش‌ها و تداوم قاطعانه کنترل ایران بر مهم‌ترین آبراه دنیا، نشان می‌دهد که روایت ترامپ و دیگر آمریکایی‌ها از به کنترل گرفتن تنگه هرمز، بیشتر جنبه تبلیغاتی و لاپوشانی برای بن‌بست راهبردی آمریکا در رویارویی با ایران داشته تا واقعیت میدانی.

اما اعتراف اخیر ماکرون به خسارت‌آمیز بودن جنگ آمریکا علیه ایران برای فرانسه، در حالی است که در واپسین روز‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، اندکی بیش از یک ماه پیش از آغاز جنگ و کمی پس از کودتای تروریستی ۱۸ و ۱۹ دی، ترامپ تصویری از پیام خصوصی رئیس‌جمهور فرانسه را منتشر کرد. در بخشی از آن پیام، رئیس‌جمهور فرانسه پس از اشاره به هماهنگی در موضوع سوریه و پیش از طرح مسائل مربوط به گرینلند و اوکراین، نوشته بود که «می‌توان در ایران کار‌های بزرگی انجام داد».

با در نظر گرفتن شرایطی که ایران در آن مقطع تجربه می‌کرد، می‌توان حدس زد که مقصود ماکرون چه بوده: ترغیب ترامپ به کنار گذاشتن موضوع گرینلند و تمرکز مشترک اروپا و آمریکا بر ایران، با هدف براندازی جمهوری اسلامی و سپس تجزیه ایران. پیشنهاد ماکرون در فضایی مطرح شد که فشار حداکثری بر تهران در دستور کار پایتخت‌های غربی قرار داشت و فاصله چندانی با آغاز جنگ نداشت.

در طول جنگ اخیر نیز، پایگاه‌های آمریکایی مستقر در خاک فرانسه و دیگر کشور‌های اروپایی، به‌ویژه انگلیس، نقش پشتیبانی لجستیکی ایفا کردند و مبدأ پرواز هواپیما‌های سوخت‌رسان برای حمایت و پشتیبانی از حملات تجاوزکارانه علیه ایران بودند.

اما جدای از همه اینها، ایران نزدیک به نیم قرن است که زیر سنگین‌ترین تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار دارد و با مقاومت تاریخی توانسته به راه خود ادامه دهد. تحریم‌های چندلایه با هدف تضعیف اقتصاد و نظام سیاسی کشورمان طراحی شده بودند، اما نتیجه مطلوب طراحانش را به همراه نداشتند.

در مقایسه با ایران، فرانسه و اروپا، به اذعان ماکرون، نتوانستند چند ماه اختلال در تنگه هرمز را تحمل کنند.

پس از سال‌ها همراهی صددرصدی اروپا با سیاست‌های ضدایرانی آمریکا، اکنون تبعات اقدامات تهران در تنگه هرمز بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم اروپا سایه افکنده است و دولتمردان اروپا نیز از مقابله با آن عاجزند.

منبع: روزنامه اینترنتی صدای ایران