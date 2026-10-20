باشگاه خبرنگاران جوان - وقوع زمین‌لرزه‌های کوچک در شرق تهران به یکی از دغدغه‌های این‌روز‌های شهروندان این منطقه تبدیل شده است.

آخرین‌بار روز یکشنبه (۲۶ مهر)، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳/۴ ریشتر شرق تهران را لرزاند تا این پرسش مطرح شود که آیا باید بابت این زمین‌لرزه‌های کوچک نگران بود یا نه؟

استاد پژوهشکده بین‌المللی زلزله‌شناسی در این‌باره می‌گوید: «اهالی شرق تهران حوالی ساعت ۴‌صبح روز یکشنبه با وقوع این زلزله از خواب بیدار شدند.

اگرچه بزرگی این زمین‌لرزه در مقایسه با زلزله‌های ویرانگر چندان زیاد نیست، مدتی است که ساکنان شرق تهران وقوع زمین‌لرزه‌های بسیار خفیفی را تجربه می‌کنند.»

مهدی زارع درباره این موضوع که آیا وقوع زلزله‌های کوچک در شرق تهران می‌تواند نشانه‌ای مثبت باشد یا احتمال فعال‌شدن گسل‌های دیگر را افزایش دهد و از بار زلزله‌های بزرگ احتمالی تهران بکاهد، توضیح می‌دهد: «در منطقه پردیس، هم در شمال و هم در جنوب این منطقه، زمین‌لرزه‌هایی با بزرگی حدود ۳ تا ۴/۶ ریشتر رخ داده است. به‌نظر می‌رسد زمین‌لرزه اخیر، دوازدهمین رخداد از این نوع از ابتدای سال‌جاری در این منطقه باشد. وقوع این زلزله‌ها به‌صورت یک فوج لرزه‌ای در این منطقه قابل مشاهده است. از یک‌سو، این رخداد‌ها می‌توانند نشان‌دهنده آزادشدن انرژی و تنش انباشته‌شده در گسل‌های منطقه باشند؛ گسل‌هایی که به موازات گسل شمال تهران قرار دارند.»

این استاد پژوهشکده بین‌المللی زلزله‌شناسی با اشاره به اهمیت محل تلاقی گسل‌های فعال منطقه تأکید می‌کند: «گسل‌های مهمی در محدوده شمال پردیس، در فاصله چند‌کیلومتری از این منطقه، با یکدیگر تلاقی دارند. در مناطقی که ۲ گسل فعال و مهم به هم می‌رسند، اگر در یکی از گسل‌ها زمین‌لرزه کوچکی رخ دهد یا تنش به‌صورت بخش‌بخش آزاد شود، احتمال انتقال تنش به قطعه مجاور نیز وجود دارد.»

زارع ادامه می‌دهد: «زمین‌لرزه‌های کوچک به‌خودی‌خود خطرناک نیستند، اما توالی این رخداد‌ها نشان می‌دهد که شرق تهران از نظر لرزه‌خیزی منطقه‌ای مهم است. این محدوده از نظر تمرکز جمعیت نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا زمین‌لرزه‌های اخیر در فاصله حدود ۱۰ تا ۳۰‌کیلومتری شرق تهران رخ داده‌اند.»

منبع: روزنامه همشهری