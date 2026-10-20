باشگاه خبرنگاران جوان؛ محسن سربازی - استیری، فرماندار فردوس در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: همه مدیران موظف هستند با درک این شرایط و حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، تمام توان خود را برای خدمت‌رسانی بهینه و حل مشکلات مردم به کار بندند.

وی مدیران را به پرهیز از کشاندن اختلافات سلیقه‌ای به سطح جامعه توصیه کرد و افزود: با انسجام، وحدت و هم‌افزایی باید به جامعه و مردمی که فداکارانه در صحنه حضور دارند، امیدآفرینی تزریق کرد.

فرماندار فردوس با تأکید بر لزوم تداوم نظارت بر بازار تصریح کرد: برخورد قاطع با گران‌فروشان و محتکران مایحتاج عمومی باید با قدرت ادامه یابد و جلسات ستاد تنظیم بازار نیز به صورت هفتگی تشکیل شود. وی همچنین پاسخگویی شفاف به مطالبات شهروندان و انجام بازدیدهای سرزده و میدانی از ادارات و واحدهای تولیدی را از برنامه‌های ضروری برشمرد و تأکید کرد که به هیچ وجه کم‌کاری یا برخورد نامناسب با ارباب‌رجوع قابل پذیرش نیست.

مهندس استیری در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع نهضت ملی مسکن را از اولویت‌های اصلی شهرستان دانست و از همکاری ادارات در تأمین زمین و تسریع در روند آماده‌سازی و زیرسازی سایت‌ها قدردانی کرد.

خدمت به مردم فرصتی مغتنم و زودگذر است

حجت‌الاسلام شاکری، امام جمعه فردوس نیز خدمت به مردم را فرصتی مغتنم خواند و گفت: مدیران باید علاوه بر انجام وظایف محوله، در اجتماعات مردمی حضور یابند؛ چرا که دشمن در کمین است تا توطئه‌های خود را پیاده کند.

وی با اشاره به شرایط حساس و جنگی کشور افزود: عده‌ای هنوز شرایط حساس کنونی را باور نکرده‌اند؛ لذا همگان باید با هوشیاری، خودارزیابی مستمر و حضور پررنگ در صحنه، توطئه‌گران داخلی و خارجی را ناامید کنند و با خلاقیت و نهایت بهره‌وری، از اقداماتی که موجب دلسردی مردم از نظام می‌شود، پرهیز نمایند.