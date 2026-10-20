بازار کمتر شناخته‌شده خوراک حیوانات خاص، از موش‌های منجمد و جیرجیرک تا لارو سوسک و حشرات پرورشی را دربرمی‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - انتشار تصاویری از موش‌های بسته بندی‌شده که به‌عنوان خوراک حیوانات خانگی عرضه می‌شوند، در روز‌های اخیر، واکنش کاربران فضای مجازی را به‌دنبال داشته است.

فروش سوسک، جیرجیرک و انواع کرم زنده و خشک‌شده ممکن است این پرسش را ایجاد کند که این حشرات و جوندگان چه کاربردی دارند و چرا برای آنها بازار فروش شکل گرفته است؟

این محصولات در بازار با عنوان «فیدر» شناخته می‌شوند؛ خوراک خزندگان، پرندگان حشره‌خوار، برخی ماهیان و بندپایان زینتی که در بعضی‌خانه‌ها به‌عنوان حیوان خانگی خاص نگهداری می‌شوند.

غذای حیوانات اگزوتیک چیست؟

یک کارشناس ارشد زیست‌شناسی جانوری و پرورش‌دهنده و فروشنده حشرات می‌گوید: منظور از حشرات خوراکی در این بازار، خوراک انسان نیست. حدود ۹۵ درصد کاربرد این حشرات به تغذیه خزندگان، پرندگان و بندپایان زینتی مربوط است؛ استفاده از حشرات در تغذیه برخی ماهیان نیز رواج دارد.

رضا بابایی سواسری توضیح می‌دهد: بخشی از مشتریان این بازار، افرادی هستند که حیوانات اگزوتیک و خاص، ازجمله برخی خزندگان و بندپایان زینتی را در خانه نگهداری می‌کنند. البته رژیم غذایی همه این حیوانات یکسان نیست. برخی گکو‌ها و آفتاب‌پرست‌ها از حشرات تغذیه می‌کنند؛ درحالی‌که مار‌هایی مانند بال پایتون عمدتا جوندگان را می‌خورند و ایگوانا نیز گیاهخوار است.

ارزش غذایی سوسک تاریکی

رضا بابایی سواسری با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد تولیدکنندگان حشرات در ایران میل ورم یا لارو سوسک زرد پرورش می‌دهند، اظهار می‌کند: پرورش این گونه نسبتا آسان‌تر است و هزینه کمتری دارد.

این پرورش‌دهنده حشرات با بیان اینکه حدود ۲۵ تا ۳۰ سال از آغاز فعالیت‌های مرتبط با پرورش حشرات خوراکی در ایران می‌گذرد، می‌افزاید: پیش از شکل‌گیری واحد‌های اختصاصی نیز برخی نگهدارندگان خزندگان، حشرات را در مقیاس محدود و برای مصرف حیوانات خود پرورش می‌دادند.

او با بیان اینکه بسیاری از این حشرات در ایران وجود داشته‌اند، توضیح می‌دهد: پرورش اختصاصی و تجاری آنها به‌تدریج گسترش پیدا کرده است و نمی‌توان همه این محصولات را وارداتی دانست.

تهران در صدر بازار فروش حشرات

این پرورش‌دهنده حشرات با استناد به تجربه فروش و ارسال سفارش‌ها می‌گوید: تهران بزرگ‌ترین بازار فروش این محصولات است و پس از آن خوزستان و اصفهان قرار دارند.

خراسان رضوی و فارس نیز از دیگر مناطقی هستند که به‌گفته او، مشتریان قابل‌توجهی برای این محصولات دارند. این اطلاعات، برآوردی مبتنی بر تجربه کاری اوست و رتبه‌بندی رسمی مصرف حشرات خوراکی در کشور محسوب نمی‌شود.

در کنار حشرات، موش‌های پرورشی نیز سال‌هاست برای تغذیه برخی خزندگان گوشتخوار، به‌ویژه مار‌ها عرضه می‌شوند. این جوندگان در اندازه‌های مختلف و به‌صورت زنده یا منجمد به فروش می‌رسند.

یادمان نرود

نگهداری از حیوانات اگزوتیک درصورت نبود ضوابط و نظارت قانونی، تهدیدی جدی برای حیات‌وحش و ذخایر ژنتیک کشور است. رهاسازی یا ورود ناخواسته این گونه‌ها به طبیعت می‌تواند به گونه‌های بومی آسیب و تعادل اکوسیستم‌ها را برهم بزند و زمینه انتقال بیماری‌ها را فراهم کند.

موش منجمد ۳۰۰ هزار تومان/ تهران در صدر بازار فروش حشرات

منبع: روزنامه همشهری

برچسب ها: موش ، حشرات ، سوسک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
مملکت داره به کدوم سمت میره..اوضاع بحرانی اجتماعی و فرهنگی 🙄🙄🙄
۴
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
این جانوران را خشک و فریز کنید بفرستید برای چینی ها مثلا موشهای فاضلابی تهران اندازه سگ هستند خیلی بزرگ هستند
۳
۴۳
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