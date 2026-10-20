باشگاه خبرنگاران جوان - انتشار تصاویری از موشهای بسته بندیشده که بهعنوان خوراک حیوانات خانگی عرضه میشوند، در روزهای اخیر، واکنش کاربران فضای مجازی را بهدنبال داشته است.
فروش سوسک، جیرجیرک و انواع کرم زنده و خشکشده ممکن است این پرسش را ایجاد کند که این حشرات و جوندگان چه کاربردی دارند و چرا برای آنها بازار فروش شکل گرفته است؟
این محصولات در بازار با عنوان «فیدر» شناخته میشوند؛ خوراک خزندگان، پرندگان حشرهخوار، برخی ماهیان و بندپایان زینتی که در بعضیخانهها بهعنوان حیوان خانگی خاص نگهداری میشوند.
یک کارشناس ارشد زیستشناسی جانوری و پرورشدهنده و فروشنده حشرات میگوید: منظور از حشرات خوراکی در این بازار، خوراک انسان نیست. حدود ۹۵ درصد کاربرد این حشرات به تغذیه خزندگان، پرندگان و بندپایان زینتی مربوط است؛ استفاده از حشرات در تغذیه برخی ماهیان نیز رواج دارد.
رضا بابایی سواسری توضیح میدهد: بخشی از مشتریان این بازار، افرادی هستند که حیوانات اگزوتیک و خاص، ازجمله برخی خزندگان و بندپایان زینتی را در خانه نگهداری میکنند. البته رژیم غذایی همه این حیوانات یکسان نیست. برخی گکوها و آفتابپرستها از حشرات تغذیه میکنند؛ درحالیکه مارهایی مانند بال پایتون عمدتا جوندگان را میخورند و ایگوانا نیز گیاهخوار است.
رضا بابایی سواسری با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد تولیدکنندگان حشرات در ایران میل ورم یا لارو سوسک زرد پرورش میدهند، اظهار میکند: پرورش این گونه نسبتا آسانتر است و هزینه کمتری دارد.
این پرورشدهنده حشرات با بیان اینکه حدود ۲۵ تا ۳۰ سال از آغاز فعالیتهای مرتبط با پرورش حشرات خوراکی در ایران میگذرد، میافزاید: پیش از شکلگیری واحدهای اختصاصی نیز برخی نگهدارندگان خزندگان، حشرات را در مقیاس محدود و برای مصرف حیوانات خود پرورش میدادند.
او با بیان اینکه بسیاری از این حشرات در ایران وجود داشتهاند، توضیح میدهد: پرورش اختصاصی و تجاری آنها بهتدریج گسترش پیدا کرده است و نمیتوان همه این محصولات را وارداتی دانست.
این پرورشدهنده حشرات با استناد به تجربه فروش و ارسال سفارشها میگوید: تهران بزرگترین بازار فروش این محصولات است و پس از آن خوزستان و اصفهان قرار دارند.
خراسان رضوی و فارس نیز از دیگر مناطقی هستند که بهگفته او، مشتریان قابلتوجهی برای این محصولات دارند. این اطلاعات، برآوردی مبتنی بر تجربه کاری اوست و رتبهبندی رسمی مصرف حشرات خوراکی در کشور محسوب نمیشود.
در کنار حشرات، موشهای پرورشی نیز سالهاست برای تغذیه برخی خزندگان گوشتخوار، بهویژه مارها عرضه میشوند. این جوندگان در اندازههای مختلف و بهصورت زنده یا منجمد به فروش میرسند.
نگهداری از حیوانات اگزوتیک درصورت نبود ضوابط و نظارت قانونی، تهدیدی جدی برای حیاتوحش و ذخایر ژنتیک کشور است. رهاسازی یا ورود ناخواسته این گونهها به طبیعت میتواند به گونههای بومی آسیب و تعادل اکوسیستمها را برهم بزند و زمینه انتقال بیماریها را فراهم کند.
منبع: روزنامه همشهری