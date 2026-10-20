پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آبان از چهارشنبه ۲۹ مهر آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آبان ماه (مسیر‌های رفت تا ۳۰ آبان و مسیر‌های برگشت تا اول آذر) از روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه آغاز می‌شود.

پیش فروش بلیت در کلیه محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

 لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

منبع: راه آهن

برچسب ها: پیش فروش بلیت قطار ، راه آهن
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