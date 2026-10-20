باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی شاکی می‌شوید که چرا از هر مشکلی حرف می‌زنید، یک نفر پیدا می‌شود که بگوید: «همش تقصیر گوشیه!»

حالا می‌خواهیم سراغ یک مشکل جسمی بریم که موبایل واقعا می‌تواند در پدید آمدنش موثر باشد.

بروید جلوی آینه و از نیمرخ به وضیعت شانه‌ها و گردنتان نگاه کنید. قوز گردن سراغ شما هم آمده؟

حالتی که سرتان نسبت به تنه، جلوتر باشد و شانه‌ها به سمت داخل مایل شده باشند قوز گردن است که گاهی وقت‌ها در اثر قرار گیری بدن در شکل غیر استاندارد ایجاد می‌شود.

این گزارش هم برای کسانی است که گرفتار قوز گردن هستند هم برای کسانی که چنین مشکلی ندارند. عادت‌های روزمره ما هنگام مطالعه و کار با لوازم دیجیتال، می‌تواند در تغییر شکل حالت بدن مؤثر باشد.

با این حساب خوب است همه ما یک ارزیابی کلی روی حالت نشستن و وضعیت قرارگیری سر و شانه‌هایمان داشته باشیم.

بد نشستن چطور روی وضعیت گردن اثر می‌گذارد؟

هنگام کار با موبایل، اگر صفحه‌نمایش پایین‌تر از سطح چشم باشد ممکن است برای دیدن آن سرمان را به سمت جلو و پایین ببریم. نشستن طولانی در این وضعیت نیز می‌تواند می‌تواند به عادت تبدیل شود.

پژوهشگران توضیح می‌دهند که استفاده طولانی از تلفن همراه همراه با خم‌کردن گردن، یکی از نگرانی‌های مرتبط با وضعیت سر به جلو در نوجوانان است.

این وضعیت قرارگیری می‌تواند با مشکلات ناحیه گردن و شانه همراه باشد؛ با این حال، نباید آن را علت قطعی هر نوع قوز یا برآمدگی دانست.

قوانین درست نشستن را رعایت کنید

قانون اول:

اگر می‌خواهید با لپ تاپ، موبایل، کتاب یا هر وسیله دیگری کار کنید؛ آن را به سمت بالا بیاورید تا گردنتان خمیده نشود.

برای نوشتن، خودتان را روی میز خم نکنید، با تنظیم شیب و ارتفاع میز نسبت به ثد خودتان، بدن را در حالت صاف نگه دارید.

قانون دوم

در حالت نشسته، حواستان به حالت شانه‌ها باشد. اجازه ندهید برای طولانی مدت به سمت داخل خمیده شوند.

قانون سوم

از اینکه برای طولانی مدت و بدون حرکت در یک حالت بمانید دوری کنید. برای خودتان را زمانی را مشخص کنید تا هر چند دقیقه یک بار، نرمشی به بدنتان بدهید.

تمرین‌هایی برای قوز گردن

پژوهشگران چند تمرین را که در برنامه‌های مؤثر اصلاح وضعیت سر به جلو تکرار شده بودند، معرفی کردند:

۱. جمع‌کردن چانه در حالت درازکش

این تمرین با عنوان Supine **** Tuck شناخته می‌شود. فرد به پشت دراز می‌کشد و حرکت ملایم جمع‌کردن چانه را انجام می‌دهد. این تمرین در هر سه مطالعه بررسی‌شده به کار رفته بود.

۲. عقب‌بردن کتف‌ها

در تمرین Scapular Retraction، کتف‌ها به‌آرامی به سمت عقب حرکت داده می‌شوند. هدف، تمرین کنترل وضعیت شانه‌هاست.

۳. کشش عضلات سینه

تمرین Pectoralis Stretch برای کشش عضلات سینه استفاده می‌شود. این تمرین در دو مورد از سه مطالعه بررسی‌شده وجود داشت.

البته فراموش نکنید اگر برآمدگی مشخصی پشت گردن وجود دارد یا از این ناحیه درد احساس می‌کنید بهتر است پیش از شروع تمرین‌ها از متخصص کمک بگیرد.

منبع: فارس